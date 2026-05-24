Resultados Caribeña Día hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 24 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país. Como ocurre diariamente, los jugadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar si la suerte estuvo de su lado en una de las modalidades de chance más populares de Colombia.



Este juego de apuestas permanentes continúa posicionándose entre los más consultados gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de participar desde montos bajos y la frecuencia diaria de sus sorteos.

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Resultados Caribeña Día hoy, 24 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a este domingo, estos serán los resultados de la jornada:



Número ganador : por definir

: por definir Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente en plataformas oficiales y puntos autorizados para evitar errores o inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.

¿Cómo funciona el sorteo de Caribeña Día?

La Caribeña Día opera bajo una mecánica sencilla. El jugador debe escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.



El sistema permite jugar diferentes modalidades, incluyendo apuestas directas y combinadas. Asimismo, los participantes pueden apostar únicamente a las últimas cifras del número ganador, ampliando así las posibilidades de obtener algún premio.



Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados, redes de chance y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar en Colombia.

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Horario y transmisión oficial del sorteo

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días en horas de la tarde. Habitualmente, la extracción oficial se lleva a cabo sobre las 2:30 p.m., bajo medidas de control y supervisión que buscan garantizar la transparencia del proceso.

Los resultados se publican minutos después en canales oficiales, terminales autorizadas y plataformas digitales donde los apostadores pueden verificar el número ganador y la quinta cifra correspondiente.

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Modalidades de juego y premios

La Caribeña Día cuenta con varias categorías de premio según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta seleccionada:



Cuatro cifras directas o superpleno: paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinadas: permite ganar acertando las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directas: paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinadas: ofrece premio por coincidencia en distinto orden.

Dos cifras o “pata”: paga $50 por cada peso jugado.

Una cifra o “uña”: paga $5 por cada peso apostado.

En algunos casos, acertar también la quinta cifra permite acceder a incentivos adicionales según el reglamento vigente del operador.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será el único válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados. Para montos superiores, el jugador deberá acudir a oficinas habilitadas y presentar la documentación exigida por la entidad operadora.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales en premios de alto valor.

Validación de datos personales y bancarios cuando aplique.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados. Después de ese periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, según lo establecido por la normativa colombiana de juegos de suerte y azar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co