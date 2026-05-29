Resultados Caribeña Día hoy, viernes 29 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El mes de mayo empieza a despedirse y la expectativa entre los apostadores colombianos no hace más que aumentar en este último viernes del mes. Este 29 de mayo de 2026, las terminales de apuestas autorizadas en todo el territorio nacional registran una notable actividad de ciudadanos que buscan cerrar la semana con un golpe de buena fortuna gracias a La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos con mayor solidez, credibilidad y tradición en el sistema de apuestas permanentes del país.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, viernes 29 de mayo, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y sea emitido el boletín por parte del operador autorizado).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

El funcionamiento del juego destaca por su simplicidad técnica y legalidad. Durante el sorteo, y bajo la supervisión de delegados de las autoridades de control, se activan cuatro urnas electrónicas que contienen balotas numeradas del 0 al 9. La extracción de una balota por cada urna define la combinación ganadora de cuatro cifras. De igual forma, se extrae la denominada "quinta balota", una herramienta que las redes operadoras emplean para habilitar dinámicas especiales de doble chance, incentivos acumulados o premios promocionales complementarios.

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La regularidad es una de las mayores fortalezas de la Caribeña Día. El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados oficiales suelen verse reflejados por completo en las plataformas de servicios hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y los días festivos el sorteo mantiene su vigencia habitual, operando en horarios vespertinos similares.



A diferencia de las loterías convencionales que exigen la compra de una fracción o billete completo preimpreso con un precio fijo, el chance ofrece una flexibilidad total que se acomoda a la capacidad económica de cada persona:

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Dinámica: El apostador elige una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

El apostador elige una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Bajo costo: Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de $500 pesos colombianos (más el respectivo valor del IVA legal).

Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de colombianos (más el respectivo valor del IVA legal). Modalidades: El cliente puede apostar al "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o al "combinado" (las mismas cifras en cualquier orden). Asimismo, se puede ganar acertando solo las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas del premio principal ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

El esquema de retribución del chance en Colombia está unificado bajo los parámetros de la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Retribuye $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Otorga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Entrega $5 pesos por cada peso apostado.

Guía de cobro seguro para los ganadores

Si la suerte estuvo de su lado en este sorteo del viernes 29 de mayo, tenga muy en cuenta las siguientes directrices legales para reclamar su dinero de forma exitosa:



Cuidado del tiquete: El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas, roturas ni daños por humedad.

El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas, roturas ni daños por humedad. Premios menores: Si el monto ganado es inferior a las 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal o punto físico autorizado de la red operadora con su cédula de ciudadanía original para recibir el pago de inmediato.

Si el monto ganado es inferior a las (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal o punto físico autorizado de la red operadora con su cédula de ciudadanía original para recibir el pago de inmediato. Premios mayores: Si la cifra supera el tope de las 48 UVT, el trámite debe hacerse en las sedes principales del concesionario. Allí deberá diligenciar el formulario SIPLAFT (para prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento correspondiente al 20% del valor total por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales .

Si la cifra supera el tope de las 48 UVT, el trámite debe hacerse en las sedes principales del concesionario. Allí deberá diligenciar el formulario (para prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento correspondiente al . Caducidad: No olvide que el derecho a reclamar cualquier premio de chance vence exactamente a un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. superado ese límite, los fondos se transfieren legalmente y de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.