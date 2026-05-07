Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

El azar vuelve a ser el centro de atención para miles de ciudadanos este jueves 7 de mayo de 2026. En una jornada marcada por la expectativa en los puntos de venta de todo el país, el sorteo de La Caribeña Día se ratifica como uno de los juegos de suerte y azar con mayor arraigo y participación. Como es habitual, este evento no solo representa la posibilidad de un cambio financiero para los ganadores, sino que constituye un flujo vital de recursos destinados al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia.



Número Ganador Caribeña Día del 7 de mayo

El resultado oficial del sorteo realizado en la tarde de hoy, jueves 7 de mayo, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio será actualizado de inmediato con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y se valide el boletín de resultados).



Historia y funcionamiento del sorteo

La Caribeña nació originalmente como un sorteo regional diseñado para la costa norte colombiana, buscando conectar con la identidad y el entusiasmo de la población caribeña. Con el paso de los años, su transparencia y la agilidad en la entrega de premios le permitieron trascender fronteras regionales, siendo hoy operado por redes de servicios de gran envergadura como SuperGiros.

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El sistema de juego es técnico y supervisado: se utilizan cuatro urnas con diez balotas cada una (del 0 al 9). El número ganador se conforma por la combinación de estas cuatro cifras. Adicionalmente, se extrae una "quinta balota" que, en ciertas modalidades, puede incrementar el valor del premio o ser parte de promociones especiales de los concesionarios.

Este sorteo tiene una frecuencia diaria, lo que permite a los apostadores mantener la fe en sus números favoritos durante toda la semana:



Lunes a sábado: Se juega a las 2:30 p. m. (aunque en algunas transmisiones regionales se reporta hacia las 4:00 p. m.).

Se juega a las (aunque en algunas transmisiones regionales se reporta hacia las 4:00 p. m.). Domingos y festivos: Suele jugarse en un horario similar, manteniendo la expectativa incluso en días de descanso.

La transmisión en vivo se realiza a través del canal regional Telecaribe, y los resultados se replican instantáneamente en las redes sociales de los operadores oficiales y en los portales de resultados de lotería más importantes de Colombia.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

La Caribeña Día es uno de los juegos más económicos y accesibles del mercado:



Elija su número: Seleccione una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Defina su inversión: Puede apostar desde montos mínimos, generalmente a partir de $500 pesos colombianos (más el respectivo IVA). Variedad de apuestas: Puede jugar al "pleno" (las 4 cifras en orden exacto), a las tres últimas o primeras cifras, o a las dos últimas ("pata").

Plan de premios y cómo reclamarlos

El plan de premios está regido por la normativa nacional para el chance:



4 cifras (Directo): Paga $4.500 por cada peso apostado.

Paga $4.500 por cada peso apostado. 3 cifras (Directo): Paga $400 por cada peso apostado.

Paga $400 por cada peso apostado. 2 cifras (Pata): Paga $50 por cada peso apostado.

Si usted es el ganador:



Para premios menores a $2.513.952 (48 UVT): Puede acercarse a un punto autorizado con su tiquete original y cédula para el pago inmediato.

Puede acercarse a un punto autorizado con su tiquete original y cédula para el pago inmediato. Premios mayores: Deberá realizar el trámite en las sedes principales de la red de servicios, presentando su documento de identidad y diligenciando el formulario de identificación de ganadores. Tenga en cuenta que se aplica una retención por ganancias ocasionales del 20% .

Deberá realizar el trámite en las sedes principales de la red de servicios, presentando su documento de identidad y diligenciando el formulario de identificación de ganadores. Tenga en cuenta que se aplica una retención por ganancias ocasionales del . Vigencia: El tiquete debe estar en perfecto estado y tiene un plazo de un año para ser cobrado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos