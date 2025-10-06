Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 6 de octubre de 2025: este es el número ganador

El lunes 6 de octubre de 2025 se lleva a cabo el sorteo número 7226 del juego La Caribeña Día. Este sorteo se realiza de lunes a sábado y se transmite en directo a las 2:30 p. m., siguiendo el horario establecido por el sistema nacional de sorteos. El juego permite diferentes formas de participación. Cada modalidad tiene condiciones que definen cómo se valida la apuesta y cómo se interpreta el resultado. Estas condiciones están reguladas por las normas vigentes en el país, que aplican a todos los sorteos autorizados. La operación se ajusta a lo dispuesto por las autoridades competentes, y los resultados se publican en los canales oficiales para consulta de los participantes. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o "pata": se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o "uña": se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Resultados sorteo Caribeña Día del 6 de octubre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.



¿Cuánto cuesta jugar La Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:



Premios menores a 48 UVT: se requiere presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios mayores a 182 UVT: se exige, además de los documentos fundamentales, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.



Estos son los últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Número ganador Caribeña Día 05 octubre 2025 3.682 Caribeña Noche 05 octubre 2025 4.984 Caribeña 04 octubre 2025 5.972 Caribeña Noche 04 octubre 2025 2.294 Caribeña 03 octubre 2025 1.078 Caribeña Noche 03 octubre 2025 4.962 Caribeña 02 octubre 2025 5.634 Caribeña Noche 02 octubre 2025 9.892 Caribeña 01 octubre 2025 2.692 Caribeña Noche 01 octubre 2025 2.312 Caribeña 30 septiembre 2025 949 Caribeña Noche 30 septiembre 2025 157 Caribeña 29 septiembre 2025 21 Caribeña Noche 29 septiembre 2025 7.162 Caribeña 28 septiembre 2025 1.433 Caribeña Noche 28 septiembre 2025 1.924 Caribeña 27 septiembre 2025 5.066 Caribeña Noche 27 septiembre 2025 7.833 Caribeña 26 septiembre 2025 1.524 Caribeña Noche 26 septiembre 2025 7.795

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL