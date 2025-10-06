Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 6 de octubre de 2025: este es el número ganador

Publicidad
El lunes 6 de octubre de 2025 se lleva a cabo el sorteo número 7226 del juego La Caribeña Día. Este sorteo se realiza de lunes a sábado y se transmite en directo a las 2:30 p. m., siguiendo el horario establecido por el sistema nacional de sorteos. El juego permite diferentes formas de participación. Cada modalidad tiene condiciones que definen cómo se valida la apuesta y cómo se interpreta el resultado. Estas condiciones están reguladas por las normas vigentes en el país, que aplican a todos los sorteos autorizados. La operación se ajusta a lo dispuesto por las autoridades competentes, y los resultados se publican en los canales oficiales para consulta de los participantes. Entre las principales modalidades se encuentran:
El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Número ganador
|Caribeña Día
|05 octubre 2025
|3.682
|Caribeña Noche
|05 octubre 2025
|4.984
|Caribeña
|04 octubre 2025
|5.972
|Caribeña Noche
|04 octubre 2025
|2.294
|Caribeña
|03 octubre 2025
|1.078
|Caribeña Noche
|03 octubre 2025
|4.962
|Caribeña
|02 octubre 2025
|5.634
|Caribeña Noche
|02 octubre 2025
|9.892
|Caribeña
|01 octubre 2025
|2.692
|Caribeña Noche
|01 octubre 2025
|2.312
|Caribeña
|30 septiembre 2025
|949
|Caribeña Noche
|30 septiembre 2025
|157
|Caribeña
|29 septiembre 2025
|21
|Caribeña Noche
|29 septiembre 2025
|7.162
|Caribeña
|28 septiembre 2025
|1.433
|Caribeña Noche
|28 septiembre 2025
|1.924
|Caribeña
|27 septiembre 2025
|5.066
|Caribeña Noche
|27 septiembre 2025
|7.833
|Caribeña
|26 septiembre 2025
|1.524
|Caribeña Noche
|26 septiembre 2025
|7.795
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL