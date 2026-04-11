Resultados Caribeña Noche hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, realizó su más reciente sorteo, correspondiente al jueves 9 de abril de 2026, y cuyos resultados siguen siendo consultados por miles de apostadores este sábado 11 de abril de 2026.

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Cada jornada, este popular chance mantiene la expectativa en todo el país, gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de ganar con diferentes modalidades de apuesta.



Los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, conforme a la normativa colombiana, lo que garantiza resultados confiables e imparciales.

La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través de plataformas digitales autorizadas, como Facebook Live y YouTube, donde los jugadores pueden observar el desarrollo del sorteo en tiempo real.



Resultados Caribeña Noche – sábado 11 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo jugar la Caribeña Noche?

Participar en la Caribeña Noche es sencillo. El apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras (0000 a 9999) y definir el valor de su apuesta, que generalmente va desde 500 hasta 10.000 pesos.



Plan de premios de la Caribeña Noche

Este juego ofrece varias formas de ganar, dependiendo del nivel de acierto:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto del número en orden.

acierto exacto del número en orden. Cuatro cifras combinado: acierto de las cifras en cualquier orden.

acierto de las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden.

acierto de las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: acierto de las cifras en cualquier orden.

acierto de las cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra o “uña”: acierto del último número.

¿Cómo reclamar los premios?

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y verificar que coincida con los resultados oficiales.

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Además, tenga en cuenta que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

Este sorteo continúa consolidándose como uno de los más seguidos en el país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada noche esperan acertar la combinación ganadora.

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