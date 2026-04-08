Resultados Caribeña Noche último sorteo del miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

Este miércoles 8 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, que cada jornada mantiene atentos a miles de apostadores en todo el país.



Los sorteos de este chance se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, en cumplimiento de la normativa colombiana para este tipo de juegos, con el fin de garantizar resultados confiables e imparciales.

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La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través de las plataformas digitales autorizadas del juego, como Facebook Live y YouTube, donde los participantes pueden observar en tiempo real cómo se lleva a cabo el sorteo.

Resultados EN VIVO de la Caribeña Noche – miércoles 8 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo de la jornada, estos fueron los números ganadores:



Número: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Los resultados oficiales son divulgados únicamente a través de los canales institucionales autorizados. Por ello, las autoridades recomiendan verificar el billete físico y validar la información antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Participar en este sorteo es sencillo. El jugador debe escoger una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, y luego definir el valor de la apuesta, que puede ir desde 500 hasta 10.000 pesos.

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Plan de premios de la Caribeña Noche

Este juego ofrece varias modalidades de premio dependiendo del nivel de acierto:

Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

se gana al acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: premio si las cifras coinciden en cualquier orden.

premio si las cifras coinciden en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las cifras pueden coincidir en cualquier orden.

las cifras pueden coincidir en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni deterioro, y verificar que coincida con los resultados oficiales.

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Además, tenga en cuenta que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente.

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