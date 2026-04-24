Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, viernes 24 de abril de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche, uno de los chances más tradicionales y jugados en Colombia, realizó un nuevo sorteo este viernes 24 de abril de 2026, manteniendo la expectativa entre miles de apostadores en todo el país.



Este popular juego se destaca por su frecuencia diaria y por los controles de seguridad bajo los que se desarrollan sus sorteos, garantizando transparencia en cada jornada.



Resultados Caribeña Noche – viernes 24 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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Número:

Quinta cifra:

Se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Participar es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta, que puede variar según la modalidad.



Modalidades de premio

La Caribeña Noche ofrece diferentes formas de ganar:

Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Cuatro cifras combinado: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden

últimas tres cifras en orden Tres cifras combinado: en cualquier orden

en cualquier orden Dos cifras (pata): últimas dos cifras

últimas dos cifras Una cifra (uña): última cifra

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar cualquier premio es indispensable:



Presentar el tiquete original en buen estado

Verificar el resultado en canales autorizados

Los premios pueden reclamarse en puntos autorizados o en oficinas principales, dependiendo del monto. Además, los premios superiores a ciertos topes están sujetos a retenciones según la normativa vigente.



La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar preferidos por los colombianos, manteniendo viva la ilusión de ganar en cada sorteo diario.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co