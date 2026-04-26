Resultados Chontico Día del 26 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

El sorteo del Chontico Día se realiza este domingo 26 de abril de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y de mayor participación en el suroccidente colombiano.

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Este chance, reconocido por su dinámica ágil y su amplia presencia en el mercado de apuestas permanentes, mantiene su esquema de funcionamiento diario, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente los resultados y verificar si sus números resultan favorecidos.



Resultados Chontico Día hoy, 26 de abril de 2026

Número ganador: X - X - X - X

Quinta balota: X

Los jugadores deben verificar cuidadosamente la coincidencia de sus apuestas con la combinación oficial para determinar posibles premios.

El Chontico Día se sortea diariamente en horas de la tarde, generalmente a la 1:00 p.m., bajo la supervisión de las autoridades correspondientes. La transmisión se realiza en vivo a través de canales regionales y plataformas digitales autorizadas, lo que garantiza la transparencia del proceso.



Una vez finaliza el sorteo, los resultados son publicados de manera inmediata en los canales oficiales de las redes de apuestas y puntos autorizados a nivel nacional. Las autoridades recomiendan a los jugadores consultar únicamente fuentes verificadas para evitar información errónea.



¿Cómo funciona el Chontico Día?

El Chontico Día permite a los jugadores seleccionar un número de hasta cuatro cifras, con la posibilidad de participar en diferentes modalidades de apuesta. El valor mínimo de participación suele partir desde los 500 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a una amplia base de jugadores.



Entre las modalidades disponibles se encuentran el juego directo, en el que se debe acertar el número exacto en el mismo orden, y el juego combinado, donde el orden no influye en el resultado. También existen opciones por coincidencia de las últimas cifras, conocidas popularmente como “pata” o aproximaciones parciales.



Plan de premios

El esquema de premios del Chontico Día se estructura de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado por el jugador. Los mayores premios corresponden al acierto completo del número en orden exacto, mientras que las coincidencias parciales también otorgan recompensas.

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Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia, incluyendo impuestos por ganancias ocasionales según la normativa tributaria.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el tiquete en perfecto estado, ya que este es el único documento válido para el cobro del premio. Asimismo, debe presentar su documento de identidad en puntos autorizados para realizar el trámite.

Cuando los premios superan ciertos montos establecidos en UVT, se requiere documentación adicional, como formularios de control y certificaciones bancarias, para garantizar la trazabilidad del pago.

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Con el sorteo del 26 de abril de 2026, el Chontico Día continúa reafirmando su posición como uno de los chances más populares del país, manteniendo la expectativa diaria de miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.