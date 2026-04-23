Alias ‘La Quica’, supuesto sicario de Escobar, pasó 18 años aislado en prisión de EE. UU.: así vivía

Dandeny Muñoz Mosquera, conocido como alias ‘La Quica’, cumple actualmente una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal de California, Estados Unidos. A sus 61 años, este hombre, señalado de ser uno de los sicarios de mayor confianza de Pablo Escobar durante la época del Cartel de Medellín, ha pasado más de tres décadas tras las rejas en EE. UU.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El equipo de Los Informantes habló con el sujeto a través de una llamada telefónica y también con su hija, Diana Katherine Muñoz, quien ha construido con él un vínculo a la distancia, marcado por cartas, llamadas y la esperanza de un reencuentro que aún no ha sido posible. Además reveló detalles sobre las condiciones en las que pasa su padre en prisión en Estados Unidos.

En 1991, Dandeny fue capturado en Nueva York. Desde ese momento, se le vinculó con delitos como narcotráfico, el magnicidio del líder político Luis Carlos Galán y el atentado terrorista contra el avión de Avianca en 1989, un hecho que cobró la vida de 110 personas. Sin embargo, antes de ser trasladado a la prisión en la que se encuentra actualmente, el inicio estuvo marcado por un periodo de casi dos décadas de soledad absoluta.



18 años en aislamiento solitario

Durante los primeros años de su sentencia, alias ‘La Quica’ fue sometido a un régimen de seguridad extrema que limitó cualquier interacción humana y actividad física fuera de su celda. Diana Katherine describió la dureza de esos años iniciales en los que el contacto con el mundo exterior era prácticamente inexistente.



Según el relato de su hija, las condiciones de vida en ese periodo se redujeron a lo estrictamente esencial para la supervivencia dentro de un espacio confinado. “Al inicio, cuando a él lo capturaron allá, lo metieron en una prisión de máxima seguridad y tuvo 18 años en confinamiento solitario. No podía salir de la celda, no podían salir al patio, no podían hacer absolutamente nada. Los 18 años los pasó en esa celda”, explicó Diana Katherine al detallar la realidad de su padre en el sistema federal.



La estructura de ese régimen de aislamiento restringía cualquier tipo de movimiento. Durante 18 años, la vida cotidiana de alias ‘La Quica’ transcurrió en un espacio mínimo, sin privacidad real y prácticamente sin contacto del exterior. Respecto a las características de este lugar, Diana Katherine precisó: “Ahí mismo, es el espacio donde está la cama, el inodoro, un lavamanos. Es lo único que tienen”. Durante casi dos décadas, ni sus abuelas ni sus tías pudieron visitarlo, a pesar de encontrarse en territorio estadounidense, debido a las estrictas prohibiciones del régimen de máxima seguridad.



Alias ‘La Quica’ habla desde prisión

Desde su sitio de reclusión, alias ‘La Quica’ ha mantenido una postura defensiva frente a los cargos de terrorismo que le fueron imputados. Si bien admite haber tenido un historial delictivo en su juventud en Medellín, sostiene que los cargos por los que fue condenado en prisión fueron fabricados por las autoridades estadounidenses en un intento por obtener información sobre el paradero de Pablo Escobar.

Publicidad

En una entrevista telefónica con Los Informantes recordó las circunstancias de su detención y el supuesto ofrecimiento que le hicieron los agentes judiciales. “Me dijeron que ese era el negocio, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar casa, me iban a dar dinero y si no me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a dar de por vida en la prisión”, relató.

Ante su negativa de colaborar, el procesado afirmó que el caso en su contra se construyó rápidamente. “Les pregunté que por qué, si yo no había cometido ningún delito aquí, digo que a ellos no les importaba que ese era el negocio y así fue como me fabricaron este caso, así de fácil. Entonces, me dieron 10 cadenas perpetuas”.

Publicidad

Sobre su pasado en Colombia, Dandeny Muñoz fue enfático al diferenciar su actividad criminal de los cargos de narcotráfico y terrorismo internacional: “No, yo era delincuente. Yo sí me mantenía robando, yo siempre estuve en la cárcel en Colombia por robo. Mantenía robando bancos y joyerías y cosas así con mis amigos, pero aquí me vinieron a acusar de narcotráfico”, dijo.

Uno de los puntos más polémicos de su expediente es su responsabilidad en la explosión del vuelo de Avianca. Alias 'La Quica' insiste en su inocencia respecto a este atentado y al asesinato de Luis Carlos Galán, argumentando que las investigaciones en Colombia no lo señalan directamente.



Una vida en prisión

Tras superar los 18 años de aislamiento extremo, la rutina de Dandeny Muñoz ha experimentado cambios significativos dentro del penal en California. Actualmente, el hombre dedica gran parte de su tiempo a la formación académica y a labores manuales como método de redención y resistencia mental ante una condena que no tiene fecha de finalización.

A la fecha, ha logrado acumular más de 100 certificados de diversos cursos realizados dentro de la prisión. Además de la formación teórica, ha desarrollado habilidades en el tejido, una actividad que utiliza para crear objetos que envía a sus familiares.

Su hija exhibió recientemente un peluche tejido con los colores de la bandera de Colombia que su padre confeccionó tras las rejas. “Ha aprendido a tejer. Este muñequito también me lo hizo él, él lo hizo en la cárcel. Sí, con los colores de Colombia”, relató Diana Katherine.

Publicidad

Para su hija, este cambio en el comportamiento de su padre es una señal de transformación personal tras décadas de encierro. “Yo sé que él sí tuvo sus fallas y él hizo sus cometió sus errores y todo lo que hizo lo pagó acá y él está más que arrepentido de todas esas cosas y todo de su mal pasado porque eso fue de inmadurez, de ignorancia, de niñez”, afirmó.



El anhelo de un reecuentro

La relación entre alias ‘La Quica’ y su hija Diana Katherine se ha construido a pesar de la distancia física absoluta. Ella tenía apenas meses de vida cuando lo vio por última vez en 1988, antes de que él viajara a Estados Unidos y fuera capturado. Durante 35 años, el contacto se ha mantenido vivo a través de cartas que, en sus años de infancia, su madre debía leerle.

Gracias a la tecnología, la comunicación ha pasado a los correos electrónicos y llamadas, aunque el sistema carcelario no ha permitido videollamadas ni visitas presenciales. “Se siente raro porque está, pero no lo veo. Pero hace 35 años no lo he podido abrazar”, confesó la joven. Ante esta imposibilidad, Diana Katherine utilizó herramientas de inteligencia artificial para generar una imagen que simulara el encuentro físico que la realidad les ha negado. “El abrazo anhelado que llevo 34 años queriendo dárselo y lo hice y mira la foto”, explicó sobre la fotografía creada con IA.

Publicidad

Para alias ‘La Quica’, quien desconoce gran parte de los avances del mundo exterior, esto fue una sorpresa. Según su hija, él aún mantiene en su memoria la cartografía de la Medellín de los años 90. “Él tiene todo el mapa de Medellín todavía en su memoria, pero ya todo está muy distinto... El celular pues es algo que él todavía no aterriza porque él nunca ha tenido eso en sus manos”, comentó Diana Katherine.

A pesar de haber sido condenado a 10 cadenas perpetuas y de haber pasado por un prolongado periodo de aislamiento extremo, Dandeny Muñoz Mosquera y su hija mantienen la esperanza de una eventual revisión del caso o de un perdón presidencial. Sin embargo, según expertos. las posibilidades jurídicas hoy son consideradas remotas.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.