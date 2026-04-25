Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: premios último sorteo sábado 25 de abril

Este sábado 25 de abril de 2026 se llevan a cabo algunos de los sorteos más esperados por los apostadores en Colombia. Miles de jugadores están atentos a los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con Revancha, tres de los juegos de azar más populares del país y que ofrecen premios millonarios en cada jornada.



Con atractivos acumulados y completos planes de premios, estos sorteos mantienen alta la expectativa entre quienes buscan acertar la combinación ganadora.

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Como es habitual, las extracciones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada uno de los procesos. Las transmisiones se desarrollan en horario nocturno a través de canales de televisión y plataformas digitales oficiales, permitiendo a los participantes seguir los sorteos en tiempo real.



Resultados de la Lotería de Boyacá

Tras finalizar el sorteo oficial, estos fueron los resultados del premio mayor:



Número ganador:

Serie:

La Lotería de Boyacá se destaca por ofrecer un premio mayor de $15.000 millones, además de múltiples premios secos que aumentan las oportunidades de ganar.



Resultados de la Lotería del Cauca

En la misma jornada también se realizó el sorteo de la Lotería del Cauca, otro de los juegos tradicionales del país:



Número ganador:

Serie:

Este sorteo entrega un premio mayor de $8.000 millones, acompañado de una estructura de premios adicionales.



Resultados de Baloto y Revancha

Por su parte, el sorteo de Baloto y Revancha dejó las siguientes combinaciones ganadoras:



Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

El juego de Baloto consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad de Revancha permite participar automáticamente en un segundo sorteo con la misma apuesta.



Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan a los participantes:



Verificar los resultados únicamente en canales oficiales

Conservar el tiquete en buen estado

Presentar el documento de identidad al momento de reclamar



Cabe recordar que los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente en Colombia.



Con esta jornada del sábado 25 de abril de 2026, los principales juegos de azar del país continúan alimentando la ilusión de miles de colombianos que esperan cambiar su vida con un solo acierto.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL