Resultados del Sinuano Día del 26 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

El chance Sinuano Día realiza este domingo 26 de abril de 2026 un nuevo sorteo que mantiene la atención de miles de apostadores en Colombia. Con una participación constante en distintas regiones del país, este juego se consolida como una de las apuestas permanentes más populares, gracias a su accesibilidad y a su sistema de premios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante la jornada, los jugadores siguen atentos la transmisión oficial, que se lleva a cabo en horas de la tarde, para conocer el resultado del sorteo y verificar si la combinación elegida coincide con la ganadora.



Resultados Sinuano Día hoy, 26 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se publican los números ganadores correspondientes a esta jornada:

Número ganador: X - X - X - X

Quinta balota: X

La combinación está compuesta por cuatro cifras, que determinan el premio principal del juego. La quinta balota actúa como un elemento adicional que puede incidir en ciertas modalidades de apuesta.



¿Cómo funciona el Sinuano Día?

El Sinuano Día es una modalidad de chance en la que los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. A diferencia de otras loterías, este juego permite definir el valor de la apuesta, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.



Las apuestas pueden realizarse desde montos mínimos de 500 pesos colombianos en puntos de venta autorizados, como redes de chance y operadores habilitados en todo el país. Esta flexibilidad es una de las características que ha impulsado su crecimiento en popularidad.



El sorteo se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos, generalmente en horas de la tarde, y puede seguirse a través de canales regionales y plataformas digitales oficiales.



Plan de premios

El sistema de premios del Sinuano Día se basa en el nivel de acierto, ofreciendo diferentes posibilidades de ganancia:

Publicidad

Cuatro cifras: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras: paga 400 veces lo apostado.

Dos cifras: paga 50 veces la apuesta.

Una cifra o “uña”: paga 5 veces el valor apostado.

Este esquema permite que más jugadores tengan opciones de ganar, incluso sin acertar la combinación completa.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los pagos de menor cuantía pueden realizarse directamente en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren un proceso adicional en las oficinas del operador.

Para premios que superen los topes establecidos por la normativa vigente, es necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos, incluyendo la aplicación de retenciones legales.

Publicidad

Con el sorteo de este 26 de abril de 2026, el Sinuano Día continúa posicionándose como una de las opciones más dinámicas dentro del chance en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que diariamente buscan acertar la combinación ganadora.