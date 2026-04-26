Resultados de la Caribeña Día del 26 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la tarde de este domingo 26 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Día, una de las modalidades de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe. Miles de apostadores en distintas zonas del país siguen atentos la transmisión oficial para conocer el número ganador y la quinta balota que definen la suerte de esta jornada.

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El sorteo se lleva a cabo bajo estrictos controles técnicos y supervisión de las autoridades competentes, lo que garantiza la transparencia en cada una de las etapas del proceso.



Resultados de la Caribeña Día hoy, 26 de abril de 2026

Número ganador: X - X - X - X

Quinta balota: X

La combinación ganadora está compuesta por cuatro cifras, que determinan el premio principal del juego, mientras que la quinta balota funciona como un complemento que puede influir en el valor final del premio, dependiendo de la modalidad de apuesta realizada por el jugador.

La Caribeña Día se sortea habitualmente en horas de la tarde, alrededor de las 2:30 p.m., aunque en algunos casos el horario puede variar según la región. La transmisión se realiza en vivo a través de canales regionales y plataformas digitales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números.



Una vez finalizado el sorteo, las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales para evitar errores o posibles fraudes. Los puntos autorizados y portales especializados también actualizan la información de manera inmediata.



¿Cómo funciona la Caribeña Día?

Este juego opera bajo una mecánica sencilla y accesible. El participante debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de su apuesta, que puede iniciar desde los 500 pesos colombianos.



A diferencia de las loterías tradicionales, la Caribeña Día permite apuestas flexibles y diferentes modalidades de juego, lo que amplía las opciones de ganar según el nivel de acierto.



Modalidades de juego y premios

El plan de premios está estructurado de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, ofreciendo distintas formas de ganar:

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Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

Dos cifras o “pata”: paga 50 veces lo apostado.

Una cifra o “uña”: paga 5 veces el valor apostado.

Este sistema permite que los jugadores obtengan premios incluso con coincidencias parciales, lo que hace del juego una opción atractiva y dinámica.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, presentando el documento de identidad.

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Para premios superiores a los topes establecidos por la normativa, el proceso debe realizarse en oficinas principales de los operadores, donde se exigirán requisitos adicionales, como formularios de control y certificaciones, además de la aplicación de las retenciones legales correspondientes.

Con el sorteo de este 26 de abril de 2026, la Caribeña Día continúa consolidándose como una de las apuestas permanentes más importantes del país, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que diariamente buscan acertar la combinación ganadora.