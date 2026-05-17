Resultados Chontico Día hoy, domingo 17 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este domingo un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de jugadores en distintas regiones del país. Como ocurre diariamente, los participantes esperan conocer el resultado oficial para verificar si su número coincide con la combinación favorecida y así acceder a alguno de los premios disponibles.



Este juego de chance continúa siendo uno de los más populares en Colombia gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de participar con apuestas desde valores bajos. Además, su frecuencia diaria mantiene el interés constante entre quienes siguen cada jornada con la expectativa de acertar las cifras ganadoras.

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La transmisión oficial del sorteo se desarrolla bajo controles de supervisión y verificación que buscan garantizar la transparencia durante todo el proceso de extracción de números.



Resultados Chontico Día hoy, 17 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 9329

9329 Quinta cifra: 6

Las autoridades recomiendan validar los resultados únicamente en plataformas oficiales y puntos autorizados para evitar información errónea o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar en el Chontico Día, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta que desea realizar. El sistema permite ingresar manualmente la combinación o generar un número automático de manera aleatoria.

Las apuestas pueden hacerse en puntos autorizados, establecimientos comerciales y plataformas digitales habilitadas para este tipo de juegos de suerte y azar.



Modalidades de premio del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas categorías de premio dependiendo de la cantidad de cifras acertadas por el jugador.



Entre las modalidades más conocidas se encuentran:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad debe seleccionarse en el momento de realizar la apuesta.



Horario del sorteo Chontico Día

El Chontico Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El sorteo oficial se realiza a la 1:00 de la tarde y puede seguirse mediante canales autorizados y plataformas digitales.

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Gracias a esta frecuencia diaria, el juego mantiene una amplia comunidad de participantes en diferentes regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será el único válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse directamente en el punto autorizado donde se realizó la apuesta. Para montos superiores, el ganador deberá acudir a oficinas autorizadas y presentar el documento de identidad junto con el tiquete diligenciado.

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Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa de juegos de suerte y azar.

Con este nuevo sorteo, el Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos más tradicionales y consultados por los colombianos que diariamente prueban suerte esperando acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co