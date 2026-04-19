Resultados Chontico Día hoy, domingo 19 de abril de 2026: números ganadores

Desde primeras horas del día, la expectativa crece entre quienes participan en el sorteo del Chontico Día, que se caracteriza por su facilidad de acceso y resultados diarios. El sorteo se realiza a la 1:00 p.m., momento en el que se define la combinación ganadora bajo supervisión y con transmisión en canales autorizados.



A diferencia de otros juegos, el Chontico Día mantiene una relación constante con sus jugadores al ofrecer oportunidades todos los días del año, lo que lo convierte en una opción recurrente para quienes buscan probar suerte con diferentes estrategias de apuesta.



Resultado del Chontico Día del 19 de abril de 2026

Tras completarse el proceso del sorteo, la organización divulga los números oficiales de la jornada:



Número ganador: 1062

1062 Quinta cifra: 9

Es clave que los participantes contrasten sus resultados únicamente con fuentes oficiales para evitar errores o confusiones al momento de validar su apuesta.



¿Cómo participar en Chontico Día?

El Chontico Día se posiciona como uno de los sorteos con mayor frecuencia en Colombia. Su dinámica permite jugar con números de cuatro cifras, lo que abre un amplio rango de combinaciones posibles.

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El acceso a este juego es sencillo: los tiquetes se adquieren en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales, lo que facilita la participación desde diferentes regiones del país.



Opciones de acierto y modalidades de premio

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es la variedad de formas de ganar. No es necesario acertar toda la combinación para recibir un premio, ya que existen distintas modalidades:



Una cifra (uña): pago por acierto de la última cifra

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras

Tres cifras (pleno): acierto exacto de tres cifras

Tres cifras combinado: en cualquier orden

Cuatro cifras (superpleno): acierto exacto

Cuatro cifras combinado: en cualquier orden

Estas alternativas permiten ajustar la apuesta según el nivel de riesgo que el jugador esté dispuesto a asumir.



Proceso de cobro de premios

Quienes resulten ganadores deben conservar el comprobante de apuesta en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para validar cualquier premio.

Los montos menores suelen pagarse en los mismos puntos de venta, mientras que los premios más altos requieren un proceso adicional que incluye verificación de identidad y cumplimiento de requisitos administrativos.



También es importante tener presente que los premios cuentan con un tiempo límite de reclamación. Si no se realiza el trámite dentro de ese periodo, el dinero no podrá ser entregado.



El sorteo de este domingo 19 de abril mantiene viva la expectativa alrededor del Chontico Día, un juego que, por su constancia y accesibilidad, sigue siendo una de las principales referencias del chance en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co