Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 26 de agosto de 2025: números ganadores

Este martes 26 de agosto, se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de azar más reconocidos y seguidos en el suroccidente del país. Como de costumbre, el sorteo se transmite en vivo a la 1:00 p.m. por los canales oficiales, y llama la atención de miles de jugadores que esperan con ilusión ver reflejada su suerte en los resultados. La expectativa se suele vivir intensamente en municipios como Cali, Palmira y Buga, donde este juego ha ganado una gran aceptación entre la población.



Resultado del sorteo Chontico Día del 26 de agosto de 2025

Número ganador: 2137

Quinta cifra: 9

¿En qué consiste el chance Chontico?

El chance Chontico es un juego de azar operado por la empresa Gane, que permite a los participantes apostar por un número de cuatro cifras. Si el número elegido coincide de forma exacta con el resultado del sorteo, el apostador puede ganar un premio en efectivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este juego se realiza todos los días, con dos sorteos diarios:



Chontico Día: 1:00 p. m.

Chontico Noche: 7:00 p. m. (lunes a viernes), 9:00 p. m. (sábados), domingos y festivos (8:00 p. m.)

Los resultados se difunden en tiempo real por medios digitales, puntos de venta autorizados y canales regionales.



¿Cómo participar en el Chontico?

Jugar al chance Chontico es muy sencillo. Aquí le explicamos cómo hacerlo:



Seleccione un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999), ya sea de forma manual o aleatoria. Defina el valor de la apuesta, desde $500 COP en adelante. Elija el sorteo: puedes apostar al Chontico Día, al Chontico Noche o a ambos. Solicite su tiquete, el cual deberá conservar como prueba de la apuesta. Espere el resultado, que se publica en vivo y por medios oficiales.

Puedes hacer su apuesta en puntos físicos de Gane o por plataformas digitales, si están disponibles en su zona.



¿Qué hacer si ganó?

Si su número coincide exactamente con el resultado del sorteo, estos son los pasos a seguir para reclamar el premio:



Conserve el tiquete original en perfecto estado.

Acuda a un punto de venta autorizado para premios menores, o a las oficinas principales si el monto es mayor.

Lleve su documento de identidad para validar la reclamación.

Hágalo dentro de los 30 días calendario posteriores al sorteo.

Reciba el pago, ya sea en efectivo o mediante transferencia, según el monto ganado.

NOTICIAS CARACOL