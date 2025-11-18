En vivo
Pilas en lo que invierte: "sacrificamos todo y no ganamos nada", denuncian pérdidas en gastrobar

Pilas en lo que invierte: "sacrificamos todo y no ganamos nada", denuncian pérdidas en gastrobar

Varios ciudadanos, atraídos por promesas de invertir en un gastrobar con posibilidades de gran rentabilidad, denuncian que fueron engañados y terminaron perdiendo sus ahorros. Séptimo Día habló con el señalado.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 18 de nov, 2025
