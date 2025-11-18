Anuncian cerca de 500 vacantes de empleo en Bogotá para personas sin experiencia

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una nueva jornada de empleabilidad que se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre de 2025, en las que se encuentran disponibles 496 vacantes de empleo, dirigidas principalmente a personas que aún se encuentran construyendo su trayectoria laboral. Del total de puestos ofertados, 397 requieren un año o menos de experiencia, lo que corresponde al 80% de la convocatoria publicada.
La oferta publicada por la entidad para Bogotá contempla actividades en varios sectores que históricamente concentran una parte significativa del empleo en la ciudad, entre ellos servicios, comercio, industria y transporte. Los salarios fijados para la mayoría de las posiciones se encuentran entre uno y cuatro salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del tipo de cargo y del nivel técnico requerido.
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se reiteró que la intención de estas convocatorias semanales es seguir ampliando los canales de acceso al trabajo formal. Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación, resaltó que "los puestos de trabajo están pensados para quienes tienen poca experiencia, porque en Bogotá creemos que todos merecen una oportunidad para empezar y crecer laboralmente", indicó.
Dentro de la oferta de 496 vacantes, se encuentran cargos técnicos, profesionales y operativos. Algunos de los perfiles incluidos son:
A las vacantes disponibles esta semana se suman seis ferias laborales, organizadas en diferentes zonas de Bogotá. En conjunto, estas jornadas ofrecerán más de 2.400 oportunidades adicionales, abarcando perfiles operativos, administrativos, profesionales y técnicos.
Una de estas ferias estará orientada exclusivamente a mujeres, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Su propósito es promover la autonomía económica femenina y facilitar procesos de vinculación que apoyen la independencia financiera, especialmente en contextos donde el acceso al empleo puede ser más difícil.
La ciudad también dispondrá de la Unidad Móvil de Empleo, un dispositivo itinerante que recorre distintas localidades. En esta ocasión estará en Tunjuelito, donde atenderá en la sede de la Alcaldía Local (Diagonal 50A Sur #18-24) desde el 18 hasta el 21 de noviembre. El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Allí, sin costo, la ciudadanía podrá:
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co