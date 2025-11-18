Anuncian cerca de 500 vacantes de empleo en Bogotá para personas sin experiencia

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una nueva jornada de empleabilidad que se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre de 2025, en las que se encuentran disponibles 496 vacantes de empleo, dirigidas principalmente a personas que aún se encuentran construyendo su trayectoria laboral. Del total de puestos ofertados, 397 requieren un año o menos de experiencia, lo que corresponde al 80% de la convocatoria publicada.

La oferta publicada por la entidad para Bogotá contempla actividades en varios sectores que históricamente concentran una parte significativa del empleo en la ciudad, entre ellos servicios, comercio, industria y transporte. Los salarios fijados para la mayoría de las posiciones se encuentran entre uno y cuatro salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del tipo de cargo y del nivel técnico requerido.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se reiteró que la intención de estas convocatorias semanales es seguir ampliando los canales de acceso al trabajo formal. Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación, resaltó que "los puestos de trabajo están pensados para quienes tienen poca experiencia, porque en Bogotá creemos que todos merecen una oportunidad para empezar y crecer laboralmente", indicó.



Perfiles solicitados para trabajar en Bogotá

Dentro de la oferta de 496 vacantes, se encuentran cargos técnicos, profesionales y operativos. Algunos de los perfiles incluidos son:



Analista senior de operaciones

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Vendedora de mostrador

Carpintero

Operario de acrílico

Operarios de producción

Vendedores fines de semana

Conductores licencia C2 - C3

Auxiliar operativo cargue/descargue

Mensajero motorizado

Asesor comercial

Asesor de cobranza

Jefe de talento humano

Programador de cirugía

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico

Asistente posventa

Asesor comercial posventa

Asesor comercial PAP

Meseros, cajeros y vendedores

Coordinador de servicios de enfermería

Mercaimpulsador

Oficial de obra

Vendedor tienda a tienda

Transportador tienda a tienda

Mercaderista con o sin experiencia

Auxiliar de bodega

Auxiliar de operaciones logísticas

Captador de fondos

Operadores de servicios generales

Prevendedor, supernumerario, asesores comerciales, conductores, asesores de ventas

Mecánico automotriz

Cajero

Auxiliar de dietas hospitalarias con experiencia

Asesor integral zona cerrada

Asesor comercial CVS

Promotor de venta

Auxiliar de bodega (experiencia en químicos)

Operario de producción

Operador de horno / técnico electromecánico

Supervisor de mantenimiento

Tech lead

Auxiliar de enfermería domiciliario

Operaria de confección

Bodeguero

Cajero

Conductor

Habrá ferias de empleo en distintos puntos de Bogotá

A las vacantes disponibles esta semana se suman seis ferias laborales, organizadas en diferentes zonas de Bogotá. En conjunto, estas jornadas ofrecerán más de 2.400 oportunidades adicionales, abarcando perfiles operativos, administrativos, profesionales y técnicos.



Una de estas ferias estará orientada exclusivamente a mujeres, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Su propósito es promover la autonomía económica femenina y facilitar procesos de vinculación que apoyen la independencia financiera, especialmente en contextos donde el acceso al empleo puede ser más difícil.



La ciudad también dispondrá de la Unidad Móvil de Empleo, un dispositivo itinerante que recorre distintas localidades. En esta ocasión estará en Tunjuelito, donde atenderá en la sede de la Alcaldía Local (Diagonal 50A Sur #18-24) desde el 18 hasta el 21 de noviembre. El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Allí, sin costo, la ciudadanía podrá:



Registrar o actualizar su hoja de vida.

Recibir orientación ocupacional.

Conectarse directamente con empresas que ofertan vacantes.

Acceder a procesos de formación.

Observar rutas de acompañamiento empresarial si desean emprender.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co