Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Anuncian cerca de 500 vacantes de empleo en Bogotá para personas sin experiencia

Anuncian cerca de 500 vacantes de empleo en Bogotá para personas sin experiencia

Entre el 18 y 22 de noviembre, el Distrito oferta vacantes en sectores como comercio, servicios e industria. La mayoría están orientadas a quienes buscan su primera experiencia laboral.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de nov, 2025
500 vacantes para personas que comienzan su vida laboral
Dentro de la oferta de 496 vacantes, se encuentran cargos técnicos, profesionales y operativos. -
Getty Images

