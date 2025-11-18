En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Volverá la mesada 14 para los docentes? Esta es la propuesta que estudia el Congreso

¿Volverá la mesada 14 para los docentes? Esta es la propuesta que estudia el Congreso

Más de 100 congresistas respaldan la propuesta que busca revivir la mesada 14 para los docentes, una iniciativa con la que el Congreso pretende reconocer el trabajo de los maestros.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
¿Volverá la mesada 14 para los docentes? Esta es la propuesta que estudia el Congreso
Propuesta pretende revivir la meada 14 para maestros -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad