Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 19 de septiembre de 2025: números ganadores.

El sorteo Chontico Día es uno de los juegos de azar más representativos del suroccidente colombiano, con especial arraigo en el departamento del Valle del Cauca. Con una trayectoria sólida y reconocida, este sorteo se realiza de manera habitual en horas de la tarde, de lunes a sábado, excluyendo domingos y días festivos. Su continuidad y popularidad lo convierten en una alternativa recurrente para quienes desean poner a prueba su intuición numérica. Este viernes, 19 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8193.
La dinámica del juego se basa en la extracción aleatoria de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, lo que permite una participación accesible pero estructurada. Chontico Día ha logrado mantenerse vigente gracias a la constancia en su ejecución, la transparencia en la divulgación de resultados y su presencia tanto en medios digitales como en puntos de venta físicos, lo que garantiza confianza y cercanía con el público apostador.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada jornada del Chontico Día se transmite en tiempo real, lo que permite a los participantes observar directamente el desarrollo del proceso. Para asegurar la integridad del sorteo, se implementan procedimientos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la entidad responsable, la Lotería del Valle del Cauca, y están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales y medios autorizados.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6290
|17 de Septiembre del 2025
|0838
|Chontico Día
|8191
|17 de Septiembre del 2025
|4170
|Chontico Noche
|6289
|16 de Septiembre del 2025
|4671
|Chontico Día
|8190
|16 de Septiembre del 2025
|2562
|Chontico Noche
|6288
|15 de Septiembre del 2025
|0900
|Chontico Día
|8189
|15 de Septiembre del 2025
|1467
|Chontico Noche
|6287
|14 de Septiembre del 2025
|0051
|Chontico Día
|8188
|14 de Septiembre del 2025
|4804
|Chontico Noche
|6286
|13 de Septiembre del 2025
|5434
|Chontico Día
|8187
|13 de Septiembre del 2025
|3321
|Chontico Noche
|6285
|12 de Septiembre del 2025
|7952
|Chontico Día
|8186
|12 de Septiembre del 2025
|5785
|Super Chontico Noche
|6284
|11 de Septiembre del 2025
|0984
|Chontico Noche
|6283
|11 de Septiembre del 2025
|6214
|Chontico Día
|8185
|11 de Septiembre del 2025
|3299
|Chontico Noche
|6282
|10 de Septiembre del 2025
|4392
|Chontico Día
|8184
|10 de Septiembre del 2025
|0830
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
