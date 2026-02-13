Precio del dólar hoy 13 de febrero de 2026 en Colombia: cómo está la TRM este viernes

El precio del dólar para hoy 13 de febrero de 2026 en Colombia es $3.665,78 según la Tasa Representativa del Mercado publicada para la fecha. Este valor representa una baja de $5,23 frente a los $3.671,01 del 12 de febrero. En porcentaje, el descenso diario es de -0,14%. Al comparar con el inicio de 2026, cuando el dólar se ubicaba en $3.757,08, la caída acumulada asciende a $91,30, equivalente a -2,43%. Esta variación anual refleja el comportamiento del mercado desde el 1 de enero hasta el 13 de febrero.

Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.590 $3.700 Medellín $3.520 $3.670 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.620 $3.660 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 9 al 13 de febrero?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana clave donde confluyen dos fuerzas principales: por un lado, la reevaluación del ciclo de inversión en inteligencia artificial y su impacto en crecimiento y productividad; y por otro, la evolución de los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente empleo e inflación. Tras la reciente corrección de activos de riesgo y el aumento de la volatilidad, el mercado vuelve a quedar altamente dependiente de las próximas cifras para definir si el movimiento actual es una pausa táctica o el inicio de una corrección más profunda. En este contexto, las monedas emergentes, especialmente el peso colombiano continúan mostrando sensibilidad directa a la trayectoria del dólar global".

Añadió: "En un escenario favorable para monedas emergentes, donde los datos de empleo continúen mostrando debilidad y la inflación se mantenga contenida o con sesgo a la baja, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el año. Bajo este escenario, el peso colombiano podría extender su avance hacia niveles cercanos a $3.600 apoyado además por flujos hacia activos ligados a commodities".



El experto también señaló que "en un escenario adverso, donde los datos de empleo sorprendan al alza y la inflación muestre mayor persistencia, el mercado podría comenzar a descontar tasas altas por más tiempo. Este contexto favorecería un rebote del dólar a nivel global y una corrección en commodities. En ese caso el peso colombiano encontraría espacio para corregir hacia $3.750, reflejando un giro más defensivo en el apetito por riesgo en el corto plazo".



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL