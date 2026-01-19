Resultados Chontico Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1:00 p. m., con transmisión en vivo por los canales autorizados y el Canal Telepacífico y mantiene a la expectativa a miles de personas quienes confían en su suerte.



Resultados EN VIVO del Chontico Día, lunes 19 de enero de 2026

Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir



Este sorteo brinda a miles de apostadores la oportunidad de llevarse premios importantes. Recuerde que solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como lo establecen las reglas del juego.



¿Cuáles son los horarios de sorteos del Chontico Millonario?

Chontico Día : todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche: lunes a viernes 7:00 p. m.; sábados 10:00 p. m.; domingos y festivos 8:00 p. m.

lunes a viernes 7:00 p. m.; sábados 10:00 p. m.; domingos y festivos 8:00 p. m. Super Chontico Millonario: jueves 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado, como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas (Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca). El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

1 cifra (uña): $5 por cada peso apostado.

2 cifras (pata): $50 por cada peso apostado.

3 cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

3 cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

4 cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

4 cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto que se deben definir al momento de comprar el tiquete.



¿Ganó? Así puede reclamar su premio

Para premios inferiores a $100.000, el cobro se realiza en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para premios iguales o superiores a $100.000, se debe presentar el tiquete original diligenciado junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía en puntos autorizados como Paga Todo. Para premios mayores, se puede solicitar documentación adicional como RUT o formularios de certificación.

El tiquete ganador tiene vigencia de un año desde la fecha del sorteo, el Chontico Millonario está regulado por Coljuegos y operado por la Lotería del Valle del Cauca, asegurando transparencia y cumplimiento de la normativa.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado mañana



Todos los días a las 10:58 a.m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co