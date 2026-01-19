Resultados Chontico Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1:00 p. m., con transmisión en vivo por los canales autorizados y el Canal Telepacífico y mantiene a la expectativa a miles de personas quienes confían en su suerte.
Resultados EN VIVO del Chontico Día, lunes 19 de enero de 2026
- Número ganador: por definir
- Quinta cifra: por definir
Este sorteo brinda a miles de apostadores la oportunidad de llevarse premios importantes. Recuerde que solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como lo establecen las reglas del juego.
¿Cuáles son los horarios de sorteos del Chontico Millonario?
- Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche: lunes a viernes 7:00 p. m.; sábados 10:00 p. m.; domingos y festivos 8:00 p. m.
- Super Chontico Millonario: jueves 9:30 p. m.
¿Cómo se juega el Chontico Millonario?
Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado, como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas (Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca). El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
Modalidades de premio del Chontico Millonario
- 1 cifra (uña): $5 por cada peso apostado.
- 2 cifras (pata): $50 por cada peso apostado.
- 3 cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- 3 cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- 4 cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- 4 cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto que se deben definir al momento de comprar el tiquete.
¿Ganó? Así puede reclamar su premio
Para premios inferiores a $100.000, el cobro se realiza en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para premios iguales o superiores a $100.000, se debe presentar el tiquete original diligenciado junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía en puntos autorizados como Paga Todo. Para premios mayores, se puede solicitar documentación adicional como RUT o formularios de certificación.
El tiquete ganador tiene vigencia de un año desde la fecha del sorteo, el Chontico Millonario está regulado por Coljuegos y operado por la Lotería del Valle del Cauca, asegurando transparencia y cumplimiento de la normativa.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado mañana
- Todos los días a las 10:58 a.m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co