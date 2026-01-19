En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SNEYDER PINILLA
YEISON JIMÉNEZ
TRANSMILENIO
ESPAÑA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

El chance Chontico Millonario juega todos los días, incluidos los festivos. Tenga listo su billete y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este lunes.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Chontico Día: conozca los números ganadores
Chontico Día: conozca los números ganadores -
Chontico - Getty Images

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1:00 p. m., con transmisión en vivo por los canales autorizados y el Canal Telepacífico y mantiene a la expectativa a miles de personas quienes confían en su suerte.

Resultados EN VIVO del Chontico Día, lunes 19 de enero de 2026

  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Este sorteo brinda a miles de apostadores la oportunidad de llevarse premios importantes. Recuerde que solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como lo establecen las reglas del juego.

¿Cuáles son los horarios de sorteos del Chontico Millonario?

  • Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: lunes a viernes 7:00 p. m.; sábados 10:00 p. m.; domingos y festivos 8:00 p. m.
  • Super Chontico Millonario: jueves 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado, como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas (Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca). El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

  • 1 cifra (uña): $5 por cada peso apostado.
  • 2 cifras (pata): $50 por cada peso apostado.
  • 3 cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • 3 cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • 4 cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • 4 cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto que se deben definir al momento de comprar el tiquete.

¿Ganó? Así puede reclamar su premio

Para premios inferiores a $100.000, el cobro se realiza en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para premios iguales o superiores a $100.000, se debe presentar el tiquete original diligenciado junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía en puntos autorizados como Paga Todo. Para premios mayores, se puede solicitar documentación adicional como RUT o formularios de certificación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El tiquete ganador tiene vigencia de un año desde la fecha del sorteo, el Chontico Millonario está regulado por Coljuegos y operado por la Lotería del Valle del Cauca, asegurando transparencia y cumplimiento de la normativa.

Últimas Noticias

  1. Dorado mañana
    Resultados Dorado Mañana 24 de diciembre de 2025.
    Dorado chance
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

  2. Precio de la gasolina en Colombia bajaría 300 pesos a partir del primero de febrero
    Colprensa
    ECONOMÍA

    Precio de la gasolina en Colombia bajaría 300 pesos a partir del primero de febrero

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Publicidad

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado mañana

  • Todos los días a las 10:58 a.m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Publicidad

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Publicidad

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Publicidad

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Publicidad

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Publicidad

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Publicidad

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Publicidad

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Chontico

Publicidad

Publicidad

Publicidad