Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo Chontico Noche es uno de los juegos de chance con mayor presencia en el suroccidente colombiano y opera de manera estable en el Valle del Cauca. Su programación establece tres horarios según el día de la semana: de lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, la hora cambia a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos, la jornada se lleva a cabo a las 8:00 p. m. Le contamos cuáles fueron los resultados de este martes, 10 de marzo de 2026.

Resultado del Chontico Noche del 10 de marzo de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se emite en vivo para permitir el seguimiento del proceso en tiempo real. Con el fin de asegurar la transparencia, se ejecutan controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Una vez finalizada la transmisión, la Lotería del Valle del Cauca publica los resultados y los distribuye a través de sus canales digitales oficiales y demás medios autorizados.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6487 08 de Marzo del 2026 8476 Chontico Noche 6486 07 de Marzo del 2026 9256 Chontico Día 8362 07 de Marzo del 2026 3729 Chontico Noche 6485 06 de Marzo del 2026 4831 Chontico Día 8361 06 de Marzo del 2026 3281 Super Chontico Noche 6484 05 de Marzo del 2026 3731 Chontico Noche 6483 05 de Marzo del 2026 8052 Chontico Día 8360 05 de Marzo del 2026 7872 Chontico Noche 6482 04 de Marzo del 2026 8097 Chontico Día 8359 04 de Marzo del 2026 8760 Chontico Noche 6481 03 de Marzo del 2026 5933 Chontico Día 8358 03 de Marzo del 2026 7293 Chontico Noche 6480 02 de Marzo del 2026 4635 Chontico Día 8357 02 de Marzo del 2026 2514 Chontico Noche 6479 01 de Marzo del 2026 5658 Chontico Día 8356 01 de Marzo del 2026 9426 Chontico Noche 6478 28 de Febrero del 2026 9375 Chontico Día 8355 28 de Febrero del 2026 1612 Chontico Noche 6477 27 de Febrero del 2026 0806 Chontico Día 8354 27 de Febrero del 2026 1131 Super Chontico Noche 6476 26 de Febrero del 2026 8347 Chontico Noche 6475 26 de Febrero del 2026 0480 Chontico Día 8353 26 de Febrero del 2026 7566 Chontico Noche 6474 25 de Febrero del 2026 4748 Chontico Día 8352 25 de Febrero del 2026 2965 Chontico Noche 6473 24 de Febrero del 2026 9842 Chontico Día 8351 24 de Febrero del 2026 0133 Chontico Noche 6472 23 de Febrero del 2026 1271 Chontico Día 8350 23 de Febrero del 2026 5243 Chontico Noche 6471 22 de Febrero del 2026 1674 Chontico Día 8349 22 de Febrero del 2026 4025 Chontico Noche 6470 21 de Febrero del 2026 1163 Chontico Día 8348 21 de Febrero del 2026 6131

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios destinados a certificar la condición de no declarante. El pago del premio se entrega mediante cheque, el cual debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.



El chance Chontico está bajo la regulación de Coljuegos, entidad responsable de la supervisión de los juegos de suerte y azar en Colombia. Su operación se realiza con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, organismo encargado de garantizar la legalidad y la transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL