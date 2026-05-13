Resultados Chontico Noche hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realiza este miércoles 13 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de jugadores en diferentes regiones del país. Los participantes esperan conocer la combinación oficial para verificar si lograron acertar el número ganador de esta jornada.



La expectativa vuelve a concentrarse en uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y otras zonas de Colombia, donde diariamente cientos de personas realizan sus apuestas con la ilusión de obtener alguno de los premios disponibles.



Resultados Chontico Noche hoy, 13 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los números ganadores del Chontico Noche:



Número ganador : por definir

: por definir Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas, con el fin de evitar confusiones o información falsa relacionada con el sorteo.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar en el Chontico Noche, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. El sistema también permite generar números automáticos al azar para quienes prefieren dejar la elección completamente en manos de la suerte.

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Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados, establecimientos comerciales habilitados y plataformas digitales legales para juegos de suerte y azar en Colombia.

Gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de apostar desde montos bajos, el Chontico continúa consolidándose como una de las modalidades de chance con mayor participación diaria en el país.



Modalidades de premio del Chontico

El plan de premios contempla diferentes categorías según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta seleccionada por el jugador.



Las principales modalidades son:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga $308 por cada peso apostado.

Cada tipo de apuesta debe seleccionarse antes de confirmar la compra del tiquete.



Horario del sorteo Chontico Noche

El horario del sorteo cambia dependiendo del día de la semana:



De lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

La transmisión oficial permite que los jugadores conozcan rápidamente los resultados y verifiquen si obtuvieron algún premio en la jornada.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio del Chontico Noche es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones.

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Los premios menores de $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta. En cambio, los premios iguales o superiores a ese monto requieren un proceso adicional en puntos autorizados.

Entre los requisitos se encuentran:



Presentar el tiquete original diligenciado.

Mostrar documento de identidad.

Ser mayor de edad.

Las autoridades recuerdan que el plazo máximo para reclamar premios es de un año contado desde la fecha del sorteo. Asimismo, recomiendan verificar cuidadosamente los resultados antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

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Con una nueva jornada en desarrollo, el Chontico Noche mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que cada día esperan acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios disponibles en este tradicional juego de azar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co