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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nequi fue hackeado en su cuenta de X: esto dijo la empresa sobre extrañas publicaciones

Nequi fue hackeado en su cuenta de X: esto dijo la empresa sobre extrañas publicaciones

Desconocidos usaron la cuenta verificada de Nequi, borraron su imagen corporativa e hicieron varias publicaciones inusuales, muchas de ellas sobre proyectos de criptomonedas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de may, 2026
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Nequi fue hackeado en su cuenta de X: esto dijo la empresa sobre extrañas publicaciones

La cuenta oficial de Nequi en la red social X fue hackeada este 13 de mayo. Desconocidos comenzaron a publicar contenido extraño que despertó la curiosidad de sus usuarios. Lo que parecía un error terminó confirmándose como un incidente de ciberseguridad que puso bajo la lupa la exposición digital de una de las plataformas financieras más utilizadas del país.

Publicaciones sospechosas y alarma entre usuarios de Nequi

El primer indicio del problema no vino desde la compañía, sino desde los propios usuarios. Varios seguidores detectaron que el perfil verificado @Nequi, con más de 149.000 seguidores, estaba compartiendo mensajes ajenos a su comunicación habitual. Las publicaciones hacían referencia a proyectos de criptomonedas, especialmente contenidos relacionados con TRON DAO y activos como TRX y USDT, lo que generó preocupación. Además del contenido extraño, algunos reportes señalaron cambios visibles en el perfil, como la desaparición de elementos de la identidad corporativa, lo que reforzó la sospecha de que la cuenta había sido comprometida.

Nequi confirma acceso no autorizado

Horas después de las primeras alertas, Nequi emitió un comunicado oficial en el que confirmó que se trató de un “posible acceso no autorizado” a su cuenta en X. La compañía explicó que el incidente permitió a terceros publicar contenido promocional que “no corresponde a productos, servicios o comunicaciones oficiales” de la marca. El equipo de seguridad de la fintech afirmó que actuó rápidamente para contener la situación, bloquear la cuenta y recuperar el control.

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Tras lo ocurrido, Nequi reiteró a sus clientes utilizar únicamente sus canales oficiales de atención, como la aplicación, la página web y sus líneas verificadas. Además, el incidente deja varias recomendaciones clave:

  • Desconfiar de publicaciones de inversión desde redes sociales, incluso si parecen oficiales.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir datos personales.
  • Confirmar cualquier información directamente en la app o canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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