Nequi estará regalando hasta $5 millones a usuarios que cumplan estas condiciones: tome nota

La plataforma Nequi anunció una campaña con incentivos económicos dirigida a usuarios que reciban dinero desde el exterior durante el mes de mayo, periodo en el que se celebra el Día de la Madre en Colombia. La iniciativa, denominada “Dale un Giro a tu Día”, estará vigente entre el 20 de abril y el 24 de mayo de 2026 y contempla premios que pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos.



Nequi regala dinero por el Día de la Madre

Nequi plantea una dinámica basada en la acumulación de puntos. Los usuarios que reciban dinero desde el exterior a través de la aplicación podrán participar en la campaña sin necesidad de inscripción adicional. Cada envío internacional suma puntos y estos determinan la posibilidad de acceder a los incentivos económicos. El mecanismo funciona de la siguiente manera: quienes reciben dinero desde el exterior por primera vez obtienen un puntaje inicial. Posteriormente, cada remesa o giro internacional igual o superior a 580.000 pesos permite sumar puntos adicionales.

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La acumulación de puntos se puede lograr mediante dos canales disponibles dentro de la aplicación. El primero es a través de remesadoras aliadas que envían dinero al país. El segundo es mediante la funcionalidad “Giros a un Link”, una herramienta que permite compartir un enlace para que otra persona envíe dinero desde el exterior, el cual es recibido directamente en la cuenta del usuario. Al finalizar el periodo de la campaña, los usuarios con mayor puntaje acumulado serán los que accedan a los premios. En caso de empate, la asignación del incentivo se define según el monto total de dinero recibido durante el tiempo de vigencia de la actividad.

Los incentivos económicos están organizados en diferentes niveles. El monto máximo es de 5 millones de pesos para los primeros lugares, mientras que otros premios incluyen valores de 2 millones, 1 millón y 500.000 pesos. Todos los pagos se realizan directamente en el saldo disponible de la cuenta Nequi de los usuarios ganadores.



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La participación en la campaña está habilitada para personas mayores de edad que tengan una cuenta activa en la aplicación y que reciban dinero desde el exterior durante el periodo establecido. También es necesario que las transacciones se completen de manera exitosa para que sean tenidas en cuenta dentro del sistema de puntos. Además de la promoción, la campaña se enmarca en un crecimiento sostenido del uso de plataformas digitales para la recepción de remesas. La compañía reportó que en 2025 las transferencias internacionales a través de su aplicación se multiplicaron por 12 frente al año anterior.

En el primer trimestre de 2026, más de 1,2 millones de usuarios ya habían utilizado este servicio. El aumento en este tipo de operaciones también responde a cambios en el flujo económico de los hogares. Las remesas se han mantenido como una fuente relevante de ingresos para muchas familias en Colombia, especialmente para cubrir gastos asociados a vivienda, alimentación y educación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL