Resultados Chontico Noche hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más representativos del suroccidente colombiano y tiene una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su dinámica diaria y la posibilidad de apostar desde montos bajos lo convierten en una opción popular entre quienes participan en este tipo de juegos de suerte y azar.

Durante los sábados, el sorteo nocturno se realiza a las 10:00 p. m., mientras que de lunes a viernes se lleva a cabo a las 7:00 p. m., y los domingos y festivos a las 8:00 p. m. Cada jornada se transmite en vivo y es verificada mediante protocolos que buscan garantizar la transparencia del proceso.



Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Una vez finaliza el sorteo correspondiente a esta noche, se confirman los siguientes resultados:



Número ganador: 0000

Quinta cifra: 0

Los resultados oficiales son publicados posteriormente a través de los canales autorizados del operador del juego y constituyen la única referencia válida para verificar premios.



¿Cómo se juega el Chontico?

Para participar en este juego de chance, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El sistema permite escoger el número manualmente o dejar que la máquina lo asigne de forma aleatoria.

El valor mínimo de la apuesta es de $500, y los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías, supermercados, papelerías o redes de venta de chance habilitadas en el país.



Modalidades de premio

El Chontico ofrece diferentes formas de ganar según la cantidad de cifras acertadas:



Una cifra (uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe definirse al momento de comprar el tiquete.



¿Cómo reclamar un premio?

Los premios menores, hasta $100.000, pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado.



En el caso de premios iguales o superiores a ese monto, el ganador debe acudir a puntos autorizados con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año para ser reclamado a partir de la fecha del sorteo, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.

El juego está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país, y su operación cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, que vela por la legalidad y transparencia de cada sorteo.

Con el resultado de este sábado 7 de marzo de 2026, el Chontico Noche mantiene su lugar como uno de los chances más seguidos por los jugadores en Colombia, quienes cada día esperan que la suerte esté de su lado.

