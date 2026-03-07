En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con transmisiones EN VIVO a través de canales de televisión y plataformas digitales oficiales

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto
Números ganadores -
Lotería de Boyacá , Cauca y Baloto - Canva

Con premios millonarios en juego y la expectativa de miles de apostadores en todo el país, este sábado 7 de marzo de 2026 se realizan los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto junto a su modalidad Revancha, tres de los juegos de azar más populares de Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La jornada reúne a miles de jugadores que siguen en tiempo real las transmisiones oficiales para conocer si su número resulta favorecido. Además de ofrecer importantes premios, estos sorteos tienen un impacto social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan al financiamiento de programas de salud y bienestar en distintas regiones del país.

Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá mantiene la expectativa entre los apostadores este sábado con uno de los premios mayores más altos del calendario nacional. Su tradicional sorteo semanal puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece y las plataformas oficiales de la entidad.

Últimas Noticias

  1. Baloto y Revancha
    ¿En qué consiste el Baloto Revancha? -
    Tomada de Baloto y freepik
    ECONOMÍA

    Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

  2. Lotería del Cauca
    Resultados de la Lotería del Cauca
    Lotería del Cauca - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados de hoy

  • Número ganador: 4715
  • Serie: 336

Plan de premios

  • Premio mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Lotería del Cauca

El sorteo semanal de la Lotería del Cauca también se realiza esta noche y concentra la atención de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora.

La transmisión inicia a las 11:00 p. m. a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales.

Resultados de hoy

  • Número ganador: 9499
  • Serie: 137

Plan de premios

  • Premio mayor: $8.000 millones
  • Premio seco: $300.000.000
  • Segundo premio seco: $200.000.000
  • Tercer y cuarto premio seco: $100.000.000 cada uno
  • Quinto, sexto y séptimo premios secos: $50.000.000 cada uno
  • Del octavo al trigésimo sexto premio seco: $10.000.000 cada uno

Los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, mientras que los premios menores pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Baloto y Revancha

Los sorteos de Baloto y Revancha se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad. La transmisión EN VIVO comienza a las 11:00 p. m. a través de Canal 1 y plataformas digitales oficiales.

Publicidad

Resultados de hoy

Baloto

  • Números: 30 - 38 - 41 - 11 - 03
  • Superbalota: 04

Revancha

  • Números: 21 - 01 - 20 - 08 - 03
  • Superbalota: 07

Para participar en este juego, los apostadores deben seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación es posible competir en Baloto y, si se adquiere la opción adicional, también en Revancha.

Publicidad

Valor del juego

  • Baloto: $6.000
  • Baloto con Revancha: $9.000

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia.

Con los sorteos de este sábado 7 de marzo de 2026, la ilusión de miles de colombianos se mantiene viva mientras esperan que una combinación de números sea la ganadora de la noche y cambie sus vidas en cuestión de segundos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Baloto

Lotería del Cauca

Lotería de Boyacá

Publicidad

Publicidad

Publicidad