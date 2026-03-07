Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Con premios millonarios en juego y la expectativa de miles de apostadores en todo el país, este sábado 7 de marzo de 2026 se realizan los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto junto a su modalidad Revancha, tres de los juegos de azar más populares de Colombia.
La jornada reúne a miles de jugadores que siguen en tiempo real las transmisiones oficiales para conocer si su número resulta favorecido. Además de ofrecer importantes premios, estos sorteos tienen un impacto social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan al financiamiento de programas de salud y bienestar en distintas regiones del país.
Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá mantiene la expectativa entre los apostadores este sábado con uno de los premios mayores más altos del calendario nacional. Su tradicional sorteo semanal puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece y las plataformas oficiales de la entidad.
Resultados de hoy
- Número ganador: 4715
- Serie: 336
Plan de premios
- Premio mayor: $15.000 millones
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $400.000.000
- Premio Ilusión: $300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $50.000.000
- Premio Optimismo: $20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000
Lotería del Cauca
El sorteo semanal de la Lotería del Cauca también se realiza esta noche y concentra la atención de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora.
La transmisión inicia a las 11:00 p. m. a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales.
Resultados de hoy
- Número ganador: 9499
- Serie: 137
Plan de premios
- Premio mayor: $8.000 millones
- Premio seco: $300.000.000
- Segundo premio seco: $200.000.000
- Tercer y cuarto premio seco: $100.000.000 cada uno
- Quinto, sexto y séptimo premios secos: $50.000.000 cada uno
- Del octavo al trigésimo sexto premio seco: $10.000.000 cada uno
Los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, mientras que los premios menores pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.
Baloto y Revancha
Los sorteos de Baloto y Revancha se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad. La transmisión EN VIVO comienza a las 11:00 p. m. a través de Canal 1 y plataformas digitales oficiales.
Resultados de hoy
Baloto
- Números: 30 - 38 - 41 - 11 - 03
- Superbalota: 04
Revancha
- Números: 21 - 01 - 20 - 08 - 03
- Superbalota: 07
Para participar en este juego, los apostadores deben seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación es posible competir en Baloto y, si se adquiere la opción adicional, también en Revancha.
Valor del juego
- Baloto: $6.000
- Baloto con Revancha: $9.000
Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia.
Con los sorteos de este sábado 7 de marzo de 2026, la ilusión de miles de colombianos se mantiene viva mientras esperan que una combinación de números sea la ganadora de la noche y cambie sus vidas en cuestión de segundos.
