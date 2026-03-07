Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

Con un millonario premio mayor en juego, la Lotería de Boyacá realiza este sábado 7 de marzo de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de jugadores en distintas regiones del país. Apostadores siguen la transmisión con la expectativa de conocer el número que podría convertir a un nuevo ganador en millonario.



La tradicional lotería mantiene su programación semanal y desarrolla una nueva edición del sorteo bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia. Este juego de azar continúa siendo uno de los más reconocidos en Colombia gracias a su amplio plan de premios y a su larga trayectoria dentro del calendario nacional de sorteos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La transmisión oficial se realiza en horario nocturno desde las 10:30 p.m. y puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la entidad, como Facebook Live y YouTube, donde los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Una vez finaliza el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, la entidad confirma los números ganadores del premio mayor:



Número ganador: 4715

4715 Serie: 336

Los resultados oficiales se publican posteriormente en los canales institucionales de la lotería y son los únicos válidos para verificar los premios y realizar los trámites de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

El sorteo cuenta con un atractivo plan de premios que amplía las posibilidades de ganar para los participantes. Además del premio mayor, la lotería incluye diferentes premios secos que se distribuyen entre los billetes favorecidos.

Entre los principales incentivos del sorteo se encuentran:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura de premios posiciona a la lotería como una de las más competitivas del país.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad.



Premios menores : pueden reclamarse en puntos autorizados o cambiarse por un billete para el siguiente sorteo.

: pueden reclamarse en puntos autorizados o cambiarse por un billete para el siguiente sorteo. Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formulario oficial y presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella.

requieren diligenciar el formulario oficial y presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja.

Con este nuevo sorteo del sábado 7 de marzo de 2026, la Lotería de Boyacá reafirma su tradición dentro de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que cada semana confían en que la suerte esté de su lado.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

