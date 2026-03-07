Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

Con millonarios acumulados en juego, Baloto y su modalidad Revancha realizan este sábado 7 de marzo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene en expectativa a miles de apostadores en todo el país. Los jugadores siguen atentos la jornada con la esperanza de acertar la combinación ganadora que puede cambiar su vida.



Como es habitual, los sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia. Cada jornada reúne a participantes de distintas regiones que esperan que los números seleccionados coincidan con los resultados oficiales.

La transmisión EN VIVO inicia hacia las 11:00 p.m. y puede seguirse a través de Canal 1 y en las plataformas digitales oficiales como Facebook Live y YouTube, donde se realiza la extracción de las balotas y la divulgación de los resultados en tiempo real.

Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha, sábado 7 de marzo de 2026

Una vez finaliza el sorteo correspondiente a esta jornada, se confirman los números ganadores:



Baloto



Números: 30 - 38 - 41 - 11 - 03

30 - 38 - 41 - 11 - 03 Superbalota: 04

Revancha



Números: 21 - 01 - 20 - 08 - 03

21 - 01 - 20 - 08 - 03 Superbalota: 07

Los resultados oficiales son publicados posteriormente en los canales institucionales. Se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes únicamente con la información emitida por las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con esta combinación compiten en el sorteo principal y, si adquieren la opción adicional, también participan en Revancha, lo que aumenta las posibilidades de ganar.



¿Cuánto cuesta jugar Baloto y Revancha?

Los valores oficiales para participar son:



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados, redes de loteros y plataformas digitales habilitadas en diferentes regiones del país.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es fundamental seguir estas recomendaciones:



Conservar el tiquete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones.

sin tachaduras ni alteraciones. Verificar que los números coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.

Si el premio mayor no registra ganador en esta jornada, el acumulado pasa al siguiente sorteo, lo que incrementa el monto disponible y la expectativa entre los jugadores.

Con el sorteo de este sábado 7 de marzo de 2026, Baloto y Revancha continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más populares del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar la combinación que les cambie la vida.

