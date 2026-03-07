En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de marzo de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca realiza este sábado 7 de marzo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de apostadores en Colombia. Consulte aquí los números ganadores y los resultados oficiales de esta jornada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de mar, 2026
Lotería del Cauca
Resultados de la Lotería del Cauca
Lotería del Cauca - Canva

La Lotería del Cauca realiza este sábado 7 de marzo de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones del país. Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos y un amplio plan de incentivos, este tradicional juego de azar mantiene la expectativa de quienes esperan que su número resulte favorecido esta noche.

Cada semana, este sorteo se posiciona como uno de los más seguidos dentro del calendario nacional de loterías. Su dinámica y el atractivo plan de premios continúan despertando el interés de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.

La transmisión oficial del sorteo se realiza en horario nocturno a partir de las 11:00 p.m. y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, como YouTube y Facebook Live, donde se garantiza transparencia durante todo el proceso.

Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca, sábado 7 de marzo de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo correspondiente a esta jornada, se confirman los siguientes resultados:

  • Número ganador: 9499
  • Serie: 137

La entidad recuerda que los resultados válidos son únicamente los publicados a través de sus canales oficiales. Por ello, recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Cauca?

Además del premio mayor, el sorteo cuenta con una estructura de premios secos que amplía las oportunidades de ganar:

  • Premio mayor: $8.000 millones
  • Primer premio seco: $300.000.000
  • Segundo premio seco: $200.000.000
  • Tercer y cuarto premio seco: $100.000.000 cada uno
  • Quinto, sexto y séptimo premio seco: $50.000.000 cada uno
  • Del octavo al trigésimo sexto premio seco: $10.000.000 cada uno

Este esquema permite que múltiples billetes resulten premiados en cada edición del sorteo.

¿Cómo jugar y reclamar los premios?

Los billetes de la lotería están compuestos por un número de cuatro cifras y una serie, y pueden adquirirse completos o por fracciones, lo que facilita la participación de apostadores con distintos presupuestos.

En caso de resultar ganador:

  • Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad.
  • Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Es indispensable conservar el billete en buen estado y comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Con el sorteo de este sábado 7 de marzo de 2026, la Lotería del Cauca continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que esperan que la suerte los acompañe en cada jornada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

