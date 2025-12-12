Resultados Chontico Noche, último sorteo 11 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El sorteo Chontico Noche, uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano, vuelve a captar la atención de miles de jugadores este viernes con la publicación de los resultados correspondientes a su más reciente edición.
Este chance, ampliamente jugado en el Valle del Cauca y otras regiones del país, mantiene su constancia con sorteos diarios que fortalecen la participación de sus apostadores. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 de la noche, mientras que los fines de semana y festivos cuenta con horarios especiales.
El operador oficial del juego publica y confirma los resultados completos a través de sus canales autorizados a lo largo de la jornada.
El Chontico Noche se transmite en vivo mediante los canales habilitados por la Lotería del Valle del Cauca. Cada extracción está sometida a controles técnicos y legales que garantizan la transparencia, la aleatoriedad y el cumplimiento de la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.
Chontico Día
Chontico Noche
Superchontico Millonario
El mecanismo del juego es sencillo:
Cada modalidad debe seleccionarse al momento de realizar la apuesta.
Premios menores (hasta $100.000):
Pueden cobrarse en el mismo punto de venta donde se adquirió el tiquete o con el lotero autorizado.
Premios iguales o superiores a $100.000:
Deben reclamarse en puntos oficiales como Paga Todo.
Requisitos para el cobro:
El pago se realiza mediante cheque en una entidad bancaria autorizada. Los premios tienen una vigencia de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.
En el país también se juegan diariamente otros sorteos como Antioqueñita, Dorado, La Culona, El Samán de la Suerte, Fantástica, Motilón, Pijao de Oro, Super Astro, entre otros, cada uno con horarios definidos en jornadas diurnas y nocturnas.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL