Resultados Caribeña Día último sorteo 12 de diciembre de 2025: conozca el número ganador

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, se llevará a cabo el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más representativos de la región Caribe. Durante la transmisión oficial, el sistema seleccionará en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. Al concluir, el número premiado se publicará en los canales oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Caribeña Día último sorteo viernes 12 de diciembre de 2025

Número ganador : 5982

: Quinta cifra: 8

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.



Últimos resultados de La Caribeña

Fecha Sorteo Número 11 diciembre 2025 Caribeña Día 3726 11 diciembre 2025 Caribeña Noche 2491 10 diciembre 2025 Caribeña Día 0935 10 diciembre 2025 Caribeña Noche 1541 09 diciembre 2025 Caribeña Día 4922 09 diciembre 2025 Caribeña Noche 0281 08 diciembre 2025 Caribeña Día 7294 08 diciembre 2025 Caribeña Noche 3954 07 diciembre 2025 Caribeña Día 5050 07 diciembre 2025 Caribeña Noche 2720 06 diciembre 2025 Caribeña Día 6598 06 diciembre 2025 Caribeña Noche 5275 05 diciembre 2025 Caribeña Día 2693 05 diciembre 2025 Caribeña Noche 0287 04 diciembre 2025 Caribeña Día 4484 04 diciembre 2025 Caribeña Noche 4144 03 diciembre 2025 Caribeña Día 1001 03 diciembre 2025 Caribeña Noche 0579 02 diciembre 2025 Caribeña Día 4014 02 diciembre 2025 Caribeña Noche 8275 01 diciembre 2025 Caribeña Día 3426 01 diciembre 2025 Caribeña Noche 1886 30 noviembre 2025 Caribeña Día 2247 30 noviembre 2025 Caribeña Noche 9025 29 noviembre 2025 Caribeña Día 8673 29 noviembre 2025 Caribeña Noche 2985 28 noviembre 2025 Caribeña Día 6998 28 noviembre 2025 Caribeña Noche 6048 27 noviembre 2025 Caribeña Día 1660 27 noviembre 2025 Caribeña Noche 4497 26 noviembre 2025 Caribeña Día 6333 26 noviembre 2025 Caribeña Noche 4750 25 noviembre 2025 Caribeña Día 7880 25 noviembre 2025 Caribeña Noche 1681 24 noviembre 2025 Caribeña Día 8302 24 noviembre 2025 Caribeña Noche 0092 23 noviembre 2025 Caribeña Día 1697 23 noviembre 2025 Caribeña Noche 2006 22 noviembre 2025 Caribeña Día 3967 22 noviembre 2025 Caribeña Noche 0674

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Día están pensadas para ser accesibles y adaptarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo alcanza los 10.000 pesos, lo que permite participar sin comprometer el bolsillo. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, es necesario adquirir el tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL