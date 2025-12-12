Fondo Nacional del Ahorro informa cuánto debe ahorrar para que le aprueben un crédito de vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro presta para compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoramiento y compra de cartera. Para afiliarse se puede trasladar las cesantías o abrir AVC (Ahorro Voluntario Contractual); ambos habilitan la solicitud, pero en la ruta de AVC el ahorro es la base para estudiar la capacidad y aprobar monto. En crédito por cesantías, además de la afiliación y los requisitos generales, se exige que los recursos estén libres de embargos o pignoraciones y que se cumpla el puntaje mínimo del sistema de calificación personal; se puede solicitar en pesos o UVR y con plazos amplios.

En crédito por ahorro voluntario, la lógica es similar: se debe ser afiliado por AVC, cumplir las normas de radicación, aprobación y desembolso, alcanzar el puntaje mínimo y adjuntar la documentación correspondiente al producto (compra, mejora, construcción, leasing). La cuenta de ahorro debe estar sin medidas cautelares y el estudio considera la capacidad de pago, el avalúo y la situación jurídica del inmueble.



¿Cuánto ahorro pide el FNA para abrir AVC y poder solicitar crédito?

El Fondo Nacional del Ahorro especifica que el monto mínimo de ahorro para el Ahorro Voluntario Contractual es 1,2 SMMLV vigentes al momento de suscribir el contrato. Esto funciona como umbral para abrir la cuenta y sostener el plan de aportes; una vez se cumplan los términos pactados, se habilita la solicitud de crédito de vivienda. El FNA ha publicado ese valor como condición del AVC y detalla que los aportes se pueden hacer en cualquier día del mes por canales físicos o virtuales.



En 2025, ese 1,2 SMMLV se muestra en el portal con referencia monetaria y explica que el AVC sirve para quienes no manejan cesantías en el FNA, incluidos trabajadores independientes, informales y colombianos en el exterior. La cuenta devenga intereses, y el contrato tiene plazos estándar (por ejemplo, 12 meses en el AVC tradicional), con variantes de nueve o doce meses según el consumidor financiero.



¿Ese ahorro es la cuota inicial? Cómo se conecta con el porcentaje financiado

El ahorro no es la cuota inicial obligatoria en términos estrictos; es la condición de acceso para quienes no usan cesantías. Con el expediente del AVC y el estudio de capacidad, el FNA define la oferta de crédito. En productos tradicionales, la financiación ha sido hasta 90 % del valor del inmueble, lo que deja a la persona cubrir el 10 % restante con su ahorro, otras fuentes o combinaciones con subsidios y coberturas. Esta entidad facilita créditos con solo 10 % de cuota inicial cuando la financiación llega al 90 % del valor del inmueble.



FNA dará crédito para comprar vivienda sin cuota inicial

En octubre de 2025, en entrevista con Noticias Caracol, Laura Milena Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, informó que, a partir del primer trimestre del 2026, habrá financiación hasta del 100 % del valor de la vivienda, sin exigir cuota inicial. La nota aclara que el requisito para aplicar a ese esquema es el ahorro voluntario, es decir, estar vinculado por AVC y cumplir el plan de aportes y la verificación de capacidad de pago. La medida se presenta como un cambio frente al esquema clásico de 10 % o 20 % de cuota inicial.



En términos prácticos, el ahorro sigue siendo una condición: no es un aporte para la cuota inicial si se aprueba 100 %, pero sí es la llave que permite al FNA estudiar y otorgar el crédito bajo ese modelo. Esto significa que la persona debe mantener su AVC activo, cumplir el monto mínimo del contrato y sostener la disciplina de aportes; la entidad evalúa capacidad y define si la oferta llega a 100 % o a un porcentaje menor.



¿Se puede combinar ahorro, subsidios y coberturas?

El FNA canaliza programas de subsidios y coberturas del Gobierno Nacional que ayudan con cuota inicial o con parte de la tasa de interés; su aplicación depende de ingresos del hogar y del valor de la vivienda. El ahorro por AVC sirve como base para pedir el crédito, y los subsidios se integran si la persona cumple condiciones del programa. Esto es útil cuando el financiamiento es hasta 90 % y se necesita cubrir el restante con recursos propios o beneficios complementarios.



¿Qué pasa si se está reportado en Datacrédito u otras centrales de riesgo?

El Fondo Nacional del Ahorro permite acceder a crédito con paz y salvo si hubo reportes negativos y ya se normalizó la obligación. Esto entra en la evaluación de centrales de información y en el puntaje interno; es relevante para quienes iniciaron AVC y quieren radicar solicitud pese a un antecedente que ya fue resuelto.

