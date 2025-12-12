Resultados Dorado Mañana, último sorteo viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores

Este viernes 12 de diciembre de 2025, llega otro sorteo del Chance El Dorado Mañana. Miles de colombianos ya hicieron su jugada y están pendientes del resultado. El sorteo se transmite en vivo por YouTube en los canales autorizados. Si ya tiene su número listo, no se desconcentre porque dentro de poco se sabrá si acertó o no las cifras ganadoras.

Recuerde que el tiquete debe estar, sí o sí, en buen estado. Ese papel es el único comprobante válido para reclamar el premio si resulta ganador. Sin él, no hay forma de hacer efectivo el pago, así que guárdelo como su tesoro. ¡Que la suerte esté de su lado!



Resultados EN VIVO Dorado Mañana, viernes 12 de diciembre de 2025

Los números ganadores, según el sorteo de este miércoles de El Dorado Mañana, son los siguientes:



Número mayor: 5753

5753 Tres últimas cifras: 753

753 Dos últimas cifras: 53

53 Quinta cifra: 6

Gracias a este sorteo, muchos apostadores en todo el país tienen la opción de llevarse el premio, siempre que la combinación que escogieron coincida exactamente con la modalidad y el orden definidos en las reglas. Este punto es clave porque el resultado solo es válido si la jugada coincide de forma precisa con la estructura oficial del sorteo.



Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.



¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.



Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.



Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co