Resultados Chontico Noche último sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Noche se realiza este miércoles 25 de marzo de 2026, consolidándose como uno de los juegos de chance más seguidos en el suroccidente colombiano. Miles de apostadores permanecen atentos a la jornada, que se desarrolla en horas de la noche y define una nueva combinación ganadora.



Este juego, que opera principalmente en el Valle del Cauca, mantiene una amplia participación diaria gracias a su dinámica sencilla y a las diferentes modalidades de premio que ofrece. La transmisión del sorteo permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de las balotas y verificar los resultados oficiales minutos después de finalizado el proceso.



Resultados del Chontico Noche del 25 de marzo de 2026

De acuerdo con la programación habitual, el sorteo se lleva a cabo en horario nocturno, bajo estrictos controles de seguridad y supervisión que garantizan la transparencia del proceso.



Número ganador : 5087

: 5087 Quinta cifra: 1

Los resultados oficiales se publican una vez concluye la transmisión, a través de los canales autorizados. Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y conservarlos en buen estado.



Horarios oficiales del Chontico

El Chontico cuenta con diferentes horarios de sorteo según el día:



Chontico Día: todos los días a la 1:00 p.m.

todos los días a la 1:00 p.m. Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.



Además, existe el sorteo del Superchontico Millonario, que se realiza los jueves en la noche.

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Cada una de estas jornadas es transmitida en vivo, permitiendo a los participantes seguir el desarrollo del sorteo bajo condiciones controladas.



¿Cómo se juega el Chontico?

Para participar en el Chontico, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y adquirir el tiquete en un punto autorizado. El valor mínimo de apuesta es de 500 pesos colombianos.

El sistema también permite generar números de forma aleatoria, lo que facilita la participación de quienes prefieren una selección automática.



Modalidades de premio

El Chontico ofrece diversas formas de ganar, dependiendo del número de cifras acertadas:



Una cifra (uña)

Dos cifras (pata)

Tres cifras (pleno y combinado)

Cuatro cifras (superpleno y supercombinado)

Cada modalidad tiene un esquema de pago diferente, lo que amplía las posibilidades de obtener premios en cada sorteo.



¿Cómo reclamar el premio del Chontico?

Para reclamar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras. Los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales en entidades habilitadas.



Asimismo, el ganador debe ser mayor de edad y presentar su documento de identidad. En algunos casos, se pueden solicitar documentos adicionales según el monto del premio.



Con el sorteo de este miércoles 25 de marzo de 2026, el Chontico Noche continúa siendo una de las principales opciones de juego para miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora y llevarse uno de los premios disponibles.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co