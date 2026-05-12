Cómo pagar el impuesto vehicular con descuento en Bogotá: se acerca último plazo

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó el llamado a los dueños de vehículos matriculados en Bogotá para que realicen el pago del impuesto vehicular correspondiente a 2026 antes del próximo 15 de mayo, fecha límite para acceder al descuento por pronto pago.

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De acuerdo con la entidad, este beneficio corresponde a una reducción del 10% sobre el valor del impuesto vehicular y aplica para quienes cumplan con el pago dentro del plazo establecido. Después de esa fecha, los contribuyentes todavía podrán ponerse al día sin descuentos hasta el 24 de julio de 2026.

"Hoy queremos invitar a quienes tienen matriculado su vehículo en Bogotá a pagar a tiempo y aprovechar el descuento disponible hasta el 15 de mayo. Cuando cumplimos con la ciudad, también ayudamos a que avance en obras, servicios y oportunidades para todos", destacó la secretaría Distrital de Hacienda, Ana María Cadena.



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Más de 2 millones de vehículos deben pagar impuesto en Bogotá

Según cifras entregadas por Hacienda, este año más de 2,4 millones de vehículos deben declarar y pagar el impuesto en Bogotá. Dentro de ese grupo aparecen más de 90 mil automotores híbridos y eléctricos que pueden acceder a beneficios tributarios definidos en el Acuerdo 780 de 2020.



Entre los incentivos establecidos para vehículos matriculados entre 2021 y 2030 se encuentran descuentos del 60% para vehículos eléctricos particulares, del 70 % para taxis eléctricos nuevos y del 40 % para vehículos híbridos eléctricos. La entidad aclaró que los vehículos híbridos a gas no están incluidos dentro de estos beneficios.

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En el caso de las motocicletas, la Secretaría informó que más de 278 mil están obligadas a pagar el impuesto. Sin embargo, recordó que existe otro grupo de más de 223 mil motos que no deben cancelar este tributo, aunque sí tienen que asumir el pago de los derechos de semaforización.

Con corte al 5 de mayo, el Distrito reportó un recaudo superior a los 664 mil millones de pesos por concepto de impuesto vehicular, cifra que representa cerca del 38,5 % de la meta fijada para este año, que supera los 1,7 billones de pesos.



¿Dónde y cómo se puede pagar?

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera virtual a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, utilizando el botón “Pagos Bogotá”. Allí tienen la posibilidad de pagar en línea o descargar la factura para efectuar el trámite en entidades financieras autorizadas.

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Además, la ciudadanía puede acudir a distintos puntos de atención habilitados en la ciudad.



Puntos de atención habilitados

Usaquén



Avenida carrera 19 #114-65, local 3.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Kennedy



Carrera 71D #6-94 sur, centro comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Centro Administrativo Distrital (CAD)



Carrera 30 #25-90, costado occidental.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La Secretaría también recordó que este año continúa disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), mecanismo que permite diferir el valor del impuesto seleccionado en dos pagos. Quienes quieran acogerse a esta modalidad deberán presentar la declaración inicial antes del 12 de junio a través de la Oficina Virtual de Hacienda. Posteriormente, la primera cuota deberá cancelarse el 3 de julio y la segunda el 4 de septiembre.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co