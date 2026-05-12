Resultados Chontico Día hoy, martes 12 de mayo de 2026: números ganadores

Este martes 12 de mayo de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y del país. Como ocurre diariamente, miles de apostadores estuvieron atentos al anuncio oficial de la combinación ganadora.

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Resultados Chontico Día hoy, 12 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo funciona el Chontico Día?

El Chontico Día opera bajo una dinámica sencilla. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta. El juego permite diferentes modalidades de premio según el nivel de coincidencia con el resultado oficial.



El valor mínimo de apuesta es de $500 pesos, lo que facilita la participación de jugadores en distintas regiones del país.



Modalidades de premio

Entre las modalidades más conocidas del Chontico Día se encuentran:

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Una cifra (uña)

Dos cifras (pata)

Tres cifras (pleno o combinado)

Cuatro cifras (superpleno o supercombinado)

Cada modalidad ofrece pagos diferentes dependiendo del tipo de acierto registrado en el tiquete.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras. Este documento es el único soporte válido para realizar el cobro.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados.

Los premios mayores requieren trámites adicionales en oficinas habilitadas y la presentación del documento de identidad.

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, manteniendo diariamente la expectativa entre quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.