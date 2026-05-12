¿Buscando trabajo? Anuncian más de 1.100 vacantes para trabajar en Bogotá: quiénes pueden aplicar

La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva convocatoria laboral con 1.151 vacantes disponibles en distintos sectores económicos de la ciudad. Las ofertas fueron publicadas a través del Servicio Público de Empleo y están dirigidas a diferentes perfiles, incluyendo jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y ciudadanos con discapacidad.

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Las oportunidades se concentran principalmente en áreas como construcción, logística, salud, comercio, industria, tecnología y servicios. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, varias de las vacantes no requieren experiencia, mientras que otras están orientadas a perfiles técnicos y profesionales.



Vacantes en Bogotá priorizan empleo para jóvenes y mujeres

Dentro de la convocatoria, 827 puestos están enfocados en jóvenes entre los 18 y 28 años, con el propósito de facilitar el acceso al mercado laboral para quienes buscan su primera experiencia de trabajo o desean vincularse nuevamente.

Además, 456 vacantes priorizan la contratación de mujeres en distintos sectores productivos. Según la entidad distrital, la intención es ampliar las posibilidades de vinculación laboral para poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras para acceder a empleo formal.



También se habilitaron 234 ofertas de empleo dirigidas a personas mayores de 50 años y otras 110 para población con discapacidad. Las vacantes inclusivas están relacionadas con áreas administrativas, atención al cliente, operaciones y labores comerciales.



Otro de los puntos destacados es que 207 cargos no exigen experiencia previa, mientras que 177 están dirigidos específicamente a profesionales.

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"Estamos viendo una alta necesidad de personal en áreas como infraestructura, operaciones, tecnología, salud y ventas, pero también una oportunidad muy importante para jóvenes y personas que buscan acceder a su primer empleo", aseguró Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.



Cuáles son las oportunidades de empleo disponibles en Bogotá

Construcción y obras

Uno de los sectores que más vacantes reporta es el de infraestructura y construcción, impulsado por proyectos de obra y desarrollo urbano que actualmente se ejecutan en la capital.

Entre los cargos disponibles aparecen perfiles como residente de obra, director de obra, oficial de construcción, inspector de seguridad y salud en el trabajo, profesional BIM, operador de maquinaria y técnico electricista.

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La Secretaría de Desarrollo Económico señaló que este sector continúa generando una alta demanda de personal, especialmente en labores relacionadas con ejecución de obras, supervisión técnica y mantenimiento.



Sector logístico y operativo

La convocatoria laboral incluye además un número importante de oportunidades en logística, almacenamiento y operaciones. Las empresas participantes están buscando auxiliares logísticos, montacarguistas, conductores con licencia C2, auxiliares de bodega, supervisores de operaciones y técnicos electromecánicos.

Según el Distrito, este tipo de perfiles siguen siendo requeridos debido al crecimiento de actividades relacionadas con distribución, transporte y abastecimiento en Bogotá y municipios cercanos.



Sector de tecnología

La oferta también contempla cargos especializados en áreas tecnológicas y de análisis de datos. Entre los perfiles solicitados aparecen desarrolladores frontend y backend, científicos de datos, especialistas ambientales, expertos en marketing digital y profesionales enfocados en compras y analítica.

Estas vacantes están dirigidas principalmente a personas con formación técnica, tecnológica o universitaria, dependiendo del cargo y de los requisitos establecidos por cada empresa.

La entidad distrital explicó que la demanda de talento en áreas digitales y tecnológicas continúa creciendo en Bogotá, especialmente en compañías vinculadas a servicios, innovación y comercio.



Sector salud tiene alta demanda

Otro de los sectores con mayor número de vacantes es el de salud. Actualmente se requieren profesionales y técnicos para cubrir diferentes cargos relacionados con atención médica y servicios asistenciales. Entre las ofertas disponibles hay vacantes para jefe de enfermería, auxiliar de enfermería, instrumentista quirúrgico, terapeuta respiratoria, médico general, nutricionista y auxiliar odontológico.

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Las convocatorias responden a la necesidad de fortalecer el personal en clínicas, hospitales y centros médicos que operan en la ciudad.



Cómo acceder a las vacantes de empleo en Bogotá

Las personas interesadas en aplicar a alguna de las ofertas pueden hacerlo mediante los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde también se publican ferias laborales, convocatorias presenciales y cursos de capacitación certificados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co