Resultados Chontico Noche último sorteo domingo 26 de abril de 2026: números ganadores

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más seguidos en el suroccidente colombiano y, como cada día, este domingo 26 de abril de 2026 generó expectativa entre miles de apostadores que esperaban conocer el número ganador del sorteo nocturno. De acuerdo con la programación oficial, el Chontico Noche se juega los viernes a las 7:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telepacífico y publicación posterior de los resultados en plataformas oficiales y medios aliados.



Las autoridades y operadores del juego recomiendan verificar el número ganador únicamente en páginas oficiales, puntos de venta certificados o medios reconocidos, una vez finalice el sorteo y se emita el acta correspondiente.



Resultados de Chontico Noche hoy, 26 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los números ganadores de esta jornada:



Número ganador:

Serie:

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Jugar el Chontico Noche es sencillo y no requiere más que escoger un número y definir el valor de la apuesta. El participante debe seleccionar un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, que puede ser elegido de manera personal o generado de forma aleatoria en el punto de venta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Luego, se define el monto a apostar y la modalidad de juego, ya sea por cuatro cifras completas, tres cifras, dos cifras (pata) o una cifra (uña). El orden de los números es clave para determinar el tipo de premio. Una vez realizada la apuesta, el jugador recibe un tiquete que debe conservar para cualquier reclamación futura.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible. El valor mínimo de la apuesta es de $500 pesos colombianos, mientras que el monto máximo permitido suele llegar hasta $10.000 pesos, dependiendo del punto de venta y la modalidad elegida.

Este rango de precios permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar, razón por la cual el Chontico Noche mantiene una alta demanda diaria en el Valle del Cauca y otras regiones del país.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sin embargo, el horario varía según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta frecuencia diaria convierte al Chontico Noche en uno de los chances con mayor regularidad en Colombia, ofreciendo oportunidades constantes para los jugadores.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

Si un jugador resulta ganador del Chontico Noche, lo primero es conservar el tiquete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido. Los premios pueden reclamarse en puntos autorizados de la red operadora.



Para premios bajos, basta con presentar el documento de identidad. En el caso de montos más altos, pueden requerirse formularios adicionales y certificaciones bancarias, según la normativa vigente. Además, todos los premios están sujetos a los descuentos de ley aplicables a los juegos de azar en Colombia.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co