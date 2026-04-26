Cambios en transferencias en subsidios de Prosperidad Social: ¿vuelven pagos por Nequi y Daviplata?

Prosperidad Social inició la implementación gradual de un nuevo sistema denominado Gestor de Información Financiera, con el que se busca organizar y centralizar los datos de los productos financieros utilizados por los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias del Estado.

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De acuerdo con la entidad, esta herramienta está diseñada para permitir que las personas registren información de cuentas bancarias, depósitos electrónicos o billeteras digitales, con el fin de que los giros de los subsidios se realicen de forma directa a cada usuario, sin la intervención de terceros en el proceso de pago.

La fase inicial de pruebas comenzó en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, donde participaron más de 600 personas vinculadas a distintos programas sociales como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven. Durante esta etapa, los beneficiarios recibieron orientación sobre el uso del sistema y actualizaron sus datos financieros en la plataforma.



Según la entidad responsable, el objetivo del piloto es evaluar el funcionamiento del sistema antes de su implementación gradual a nivel nacional. La información recogida en esta fase servirá para ajustar el proceso técnico y operativo.



¿En qué consiste el gestor de información financiera?

El sistema, denominado Gestor de Información Financiera, es una plataforma que permite a los beneficiarios registrar sus productos financieros para recibir transferencias monetarias de manera directa. La herramienta recopila información de cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y billeteras digitales.



Estos datos se integran posteriormente al Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda, lo que permite la dispersión de recursos desde una estructura centralizada. El modelo busca que los pagos se realicen sin intermediación adicional, reduciendo pasos en la cadena de entrega y utilizando canales financieros ya existentes en el sistema bancario y digital del país.

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El proceso de registro requiere que los beneficiarios ingresen los datos de su cuenta o billetera digital. Posteriormente, esta información es validada con las entidades financieras y con el sistema de compensación interbancaria nacional.

De acuerdo con la entidad, para que un producto financiero sea aceptado, debe estar vinculado a la red de pagos electrónicos autorizada en Colombia. Esto incluye bancos, cooperativas financieras y billeteras digitales reconocidas dentro del sistema de transferencias electrónicas. Una vez validada la información, el sistema permite asociar el medio de pago al beneficiario para la recepción de futuras transferencias.



Subsidios de Prosperidad Social incluidos en la fase inicial

En esta etapa piloto participan varios programas de transferencias monetarias. Entre ellos se encuentran:



Renta Ciudadana, orientado a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema.

orientado a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. Colombia Mayor, dirigido a personas mayores sin ingresos o pensión.

dirigido a personas mayores sin ingresos o pensión. Devolución del IVA, que entrega apoyos económicos a hogares vulnerables.

que entrega apoyos económicos a hogares vulnerables. Renta Joven, enfocado en apoyo económico a población joven en situación de vulnerabilidad.

Estos programas utilizan actualmente distintos mecanismos de pago, pero con el nuevo sistema se busca unificar el registro de información financiera de los beneficiarios. Según indicó Prosperidad Social, beneficiarios deben tener en cuenta que la implementación del gestor no será inmediata ni simultánea para todos los beneficiarios. La entidad ha indicado que el proceso será gradual y organizado por grupos y programas.

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"La implementación del gestor se realizará de manera gradual, por programas y grupos de beneficiarios. Próximamente, Prosperidad Social informará los canales y espacios para el registro de la información", indicó la entidad. Además, se prevé la realización de jornadas de acompañamiento y bancarización en varias ciudades, con el objetivo de facilitar el acceso de los beneficiarios a productos financieros formales.



Recomendaciones para los beneficiarios

Durante el proceso de transición, Prosperidad Social entregó varias recomendaciones a los usuarios de los programas sociales:



Mantener activa la cuenta bancaria o billetera digital registrada.

Abrir un producto financiero a su nombre en caso de no tener uno.

Verificar que la entidad financiera esté habilitada dentro del sistema de pagos electrónicos.

Evitar compartir datos personales o financieros con terceros.

Consultar únicamente canales oficiales para recibir información del proceso.

También sugieren a los beneficiarios familiarizarse con el uso de aplicaciones bancarias o billeteras digitales antes de recibir los recursos.



¿Cuáles bancos y billeteras digitales estarían incluidos en el cambio?

Según la información oficial del Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social y el registro en el sistema CENIT del Banco de la República, los productos financieros habilitados para recibir transferencias son los siguientes:



Bancos

Bancamía

BANCIEN y/o BAN100

Banco Agrario de Colombia

Banco AV Villas

Banco BBVA

Banco BCSC

Citibank

Banco Cooperativo Coopcentral

Banco Davivienda

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Falabella

Banco Finandina

Banco GNB Sudameris

Banco Itaú

JP Morgan

Lulo Bank

Banco Mundo Mujer

Banco Pichincha

Banco Popular

Banco Santander de Negocios

Banco Serfinanza

Bancolombia

Bancoomeva

BNP Paribas

Coltefinanciera

Confiar Cooperativa Financiera

Cotrafa Cooperativa Financiera

Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA)

Cooperativa Financiera John F. Kennedy

Financiera Juriscoop

IRIS CF

Mibanco

Scotiabank Colpatria

RappiPay

Billeteras digitales

Nequi (Bancolombia)

Daviplata (Davivienda)

Dinero Móvil (BBVA)

Alcancía Amiga (BCSC)

Depósito Electrónico Tradicional (Coopcentral)

CFA Express (Cooperativa Financiera de Antioquia)

RappiPay CFC

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co