Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, 21 de enero de 2026: números ganadores

Chontico Noche se ha consolidado como una de las modalidades de chance más reconocidas a nivel nacional, gracias a la constancia de sus sorteos y a una mecánica de juego sencilla, que permite a los participantes realizar sus apuestas de manera ágil. Cada noche, miles de personas consultan los resultados con la expectativa de confirmar si el número elegido coincidió con la combinación ganadora.



Los resultados que se publican corresponden únicamente al sorteo más reciente, por lo que son los únicos válidos al momento de comparar los tiquetes de apuesta. Tanto los operadores del juego como las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o inconvenientes en eventuales procesos de reclamación.



Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 21 de enero de 2026

Los números fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos son los que deben tenerse en cuenta para validar los tiquetes y determinar si la apuesta resultó ganadora, de acuerdo con la modalidad jugada.



¿Cuáles son los horarios oficiales del sorteo?

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan tanto la realización de las apuestas como la consulta oportuna de los resultados:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando las opciones disponibles para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, pensadas para distintos perfiles de participantes:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la forma de participación que mejor se ajuste a sus preferencias.

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego de azar accesible y orientado a la participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos montos permiten que el juego sea una opción frecuente dentro del portafolio de chances en el país.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación de premios es claro y está sujeto a una serie de requisitos básicos. Para realizar el cobro, el ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador solicite, conforme a sus políticas internas.

Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago oportuno y transparente, reforzando la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

