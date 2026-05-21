Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 21 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y otras regiones del país. Este jueves 21 de mayo de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado oficial del sorteo y a la quinta cifra asignada para esta jornada.
Como ocurre diariamente, el sorteo se transmite a través de canales oficiales autorizados y posteriormente se publican los números ganadores para que los jugadores puedan verificar sus apuestas.
Resultado del Chontico Noche del 21 de mayo de 2026
Número ganador: 5561
Quinta cifra: 6
Los resultados oficiales son divulgados por los canales digitales autorizados de la entidad operadora.
¿Cómo jugar el Chontico Noche?
Para participar en el Chontico Noche, el jugador debe:
- Elegir un número de cuatro cifras.
- Definir el valor de la apuesta.
- Comprar el tiquete en un punto autorizado.
Las apuestas pueden realizarse en tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas autorizadas. El valor mínimo de apuesta es de $500 pesos.
Modalidades de premio
El chance Chontico cuenta con varias modalidades de juego según el nivel de acierto:
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- Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.
¿Cómo reclamar el premio?
Premios menores
Los premios de hasta $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado.
Premios mayores
Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados.
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Requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original diligenciado.
- Presentar fotocopia de la cédula.
En algunos casos, también pueden solicitar documentos adicionales como el RUT o formularios tributarios.
El tiquete ganador tiene vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Después de ese plazo, el derecho al cobro prescribe según la normativa vigente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.