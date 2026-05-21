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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 21 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 21 de mayo de 2026: números ganadores

Recuerde que los tachones o enmendaduras harán que su billete sea inválido para reclamar el premio en caso de salir ganador. Consulte EN VIVO los resultados de la noche de este jueves.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de may, 2026
Comparta en:
Chontico Noche 10 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy

El sorteo Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y otras regiones del país. Este jueves 21 de mayo de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado oficial del sorteo y a la quinta cifra asignada para esta jornada.

Como ocurre diariamente, el sorteo se transmite a través de canales oficiales autorizados y posteriormente se publican los números ganadores para que los jugadores puedan verificar sus apuestas.

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Resultado del Chontico Noche del 21 de mayo de 2026

Número ganador: 5561
Quinta cifra: 6
Los resultados oficiales son divulgados por los canales digitales autorizados de la entidad operadora.

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¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Para participar en el Chontico Noche, el jugador debe:

  • Elegir un número de cuatro cifras.
  • Definir el valor de la apuesta.
  • Comprar el tiquete en un punto autorizado.

Las apuestas pueden realizarse en tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas autorizadas. El valor mínimo de apuesta es de $500 pesos.

Modalidades de premio

El chance Chontico cuenta con varias modalidades de juego según el nivel de acierto:

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  • Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar el premio?

Premios menores

Los premios de hasta $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado.

Premios mayores

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados.

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Requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado.
  • Presentar fotocopia de la cédula.

En algunos casos, también pueden solicitar documentos adicionales como el RUT o formularios tributarios.

El tiquete ganador tiene vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Después de ese plazo, el derecho al cobro prescribe según la normativa vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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