Esta entidad ofrece crédito de vivienda con tasas desde el 10,7% en Colombia: no es el FNA

La compra de vivienda es una de las metas más relevantes para los colombianos. Este proceso implica evaluar ingresos, capacidad de endeudamiento y condiciones de financiación disponibles. Por tal razón, el crédito hipotecario se convierte en una herramienta clave para acceder a vivienda propia, por lo que aspectos como la tasa de interés, el plazo y la estabilidad de la cuota influyen directamente en la decisión.



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¿Sabía que existe una entidad que ofrece crédito hipotecario con tasas muy bajas? Así es. Se trata de la caja de compensación Colsubsidio, que cuenta con tasas de interés por debajo del 12% efectivo anual (E.A.). Si usted se encuentra afiliado a esta caja, esta información le interesa.



Crédito de vivienda Colsubsidio: tasas de interés por debajo del 12% E.A.

Las tasas de interés del crédito hipotecario de Colsubsidio en 2026 están organizadas en dos modalidades principales: financiamiento en UVR y financiamiento en pesos. Cada opción presenta diferencias en la forma de pago, el comportamiento de la cuota y el nivel de la tasa, lo que influye en el costo del crédito y en la planeación financiera del solicitante.



Tasas para vivienda en UVR

En la modalidad en UVR (Unidad de Valor Real), el valor de la cuota se ajusta de acuerdo con la inflación. Esto significa que el monto a pagar puede cambiar con el tiempo según el comportamiento del índice de precios. Este tipo de crédito permite elegir plazos entre 5 y 20 años, lo que da margen para ajustar el financiamiento a diferentes niveles de ingreso. Las tasas vigentes en esta modalidad se ubican por debajo del 11% efectivo anual y son las siguientes:



Categoría A

E.A: 4,36%

N.A: 4,27%

N.M.V: 0,36%

Categoría B

E.A: 5,45%

N.A: 5,32%

N.M.V: 0,44%

Estas cifras corresponden a tasas más bajas en términos nominales frente a la alternativa en pesos, pero con la característica de que las cuotas no se mantienen fijas.



Tasas para vivienda en pesos

En la modalidad en pesos, el crédito se otorga con una cuota constante durante toda la vigencia del préstamo. En este caso, la tasa de interés se mantiene fija, lo que permite conocer desde el inicio el valor que se pagará cada mes. El plazo de financiación también se ubica entre 5 y 20 años. Las tasas vigentes para esta opción en 2026 son:



Categoría A

E.A: 11,25%

N.A: 10,71%

N.M.V: 0,89%

Categoría B

E.A: 11,80%

N.A: 11,21%

N.M.V: 0,93%

¿En qué consiste el crédito de vivienda de Colsubsidio?

El crédito de vivienda de Colsubsidio está dirigido a afiliados clasificados en categorías A y B, y tiene como propósito financiar la compra de vivienda nueva, ya sea de interés social (VIS) o no VIS. Este financiamiento puede aplicarse en proyectos propios de Colsubsidio o en desarrollos de constructoras aliadas, lo que amplía la oferta de inmuebles disponibles bajo este esquema.

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Como se mencionó anteriormente, el préstamo se otorga con plazos que van desde 60 hasta 240 meses, es decir, entre 5 y 20 años. Este rango permite ajustar el tiempo de pago según la capacidad financiera del solicitante, lo que influye directamente en el valor de la cuota mensual y en el costo total del crédito.

La gestión del crédito puede realizarse de manera digital, lo que incluye procesos en línea para la solicitud y seguimiento. Este enfoque busca reducir los tiempos de trámite mediante el uso de herramientas electrónicas y simplificar los pasos necesarios para acceder al financiamiento.



¿Cómo solicitar un crédito hipotecario en Colsubsidio?

Puede solicitar su crédito en línea a través del siguiente link: https://www.colsubsidio.com/creditos/vivienda/hipotecario. La recomendación también es acercarse directamente a los Centro de Servicios Colsubsidio, ubicados en Bogotá, para aclaración de dudas. Estas son algunas de las sedes más concurridas:



Sede Principal (Calle 26): Avenida Calle 26 # 25 - 50.

Oficina de Crédito Calle 63: Avenida Carrera 24 # 62 - 50.

Oficina de Crédito Av. Primero de Mayo: Transversal 78H # 42C.

Si se encuentra fuera de Bogotá puede comunicarse al 601 745 7900 para llamadas en Bogotá o al 018000 94 7900 para llamadas en el resto de Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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