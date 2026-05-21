Así puede saber si le revocaron un comparendo, según Mintransporte: hay casi 6 millones anulados

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron en mayo de 2026 la revisión de millones de fotomultas en el país. La investigación detectó fallas en la operación de sistemas de fotodetección en al menos 37 organismos de tránsito.



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Según los hallazgos, muchas cámaras funcionaron sin cumplir requisitos técnicos exigidos por la ley, en especial el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología. Como resultado, más de 5,8 millones de comparendos podrán ser anulados y cerca de 1,5 millones de multas ya pagadas quedarían sujetas a procesos de devolución de dinero. Esta decisión se basa en el incumplimiento de normas como la Ley 2251 de 2022 y resoluciones del Ministerio que regulan el uso de cámaras en tránsito.



¿Cómo saber si le revocaron un comparendo?

Para saber si su fotomulta fue revocada y cómo proceder con la devolución del dinero, debe tener en cuenta la siguiente información basada en las recientes decisiones del Ministerio de Transporte:



Consulta de bases de datos: los organismos de tránsito han sido notificados para que revoquen 5.8 millones de comparendos mal impuestos. No es necesario enviar una carta o un derecho de petición para que se realice la revocación, ya que las secretarías deben actualizar sus bases de datos automáticamente. Usted puede simplemente realizar la consulta directamente en el sistema de la secretaría de tránsito correspondiente y verificar si la multa ya no aparece.

los organismos de tránsito han sido notificados No es necesario enviar una carta o un derecho de petición para que se realice la revocación, ya que las secretarías deben actualizar sus bases de datos automáticamente. Verificación ante la Superintendencia: otra opción es interponer un derecho de petición ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. En este documento debe relacionar el número de comparendo que aparece en la página del SIMIT para que le informen oficialmente si su multa está dentro de las afectadas por la actuación administrativa.

¿Cómo solicitar la devolución del dinero?

Si usted forma parte de los 1.5 millones de personas que ya pagaron la multa, tiene derecho a que le retornen el dinero. El proceso es el siguiente, según compartió en Noticias Caracol María Fernanda Rojas, ministra de Transporte:



Confirmación previa: primero debe obtener respuesta de la Superintendencia confirmando que su comparendo está involucrado en las irregularidades.

primero debe obtener respuesta de la Superintendencia confirmando que su comparendo está involucrado en las irregularidades. Trámite ante el organismo de tránsito: una vez confirmada la irregularidad, debe solicitar al organismo de tránsito la exoneración y devolución a través de un derecho de petición.

una vez confirmada la irregularidad, debe solicitar al organismo de tránsito la exoneración y devolución a través de un derecho de petición. Asesoría legal: para este proceso directo con el organismo de tránsito, es recomendable utilizar algún mecanismo legal o representación de un abogado.

Cuándo una fotomulta se considera ilegal

Una fotomulta puede ser cuestionada cuando no cumple requisitos básicos definidos por la normativa. Entre las causas más frecuentes están, según Mintransporte:



Operación de cámaras sin autorización técnica.

Equipos sin certificación del Instituto de Metrología.

Falta de señalización en el punto donde está la cámara.

Notificación fuera de los plazos legales.

Ausencia de identificación del conductor o errores en el comparendo.

La norma establece que si no hay notificación en los tiempos definidos o si el proceso no cumple el debido proceso, la sanción puede ser anulada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL