Resultados Caribeña Día hoy, jueves 21 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El calendario avanza y la emoción no da tregua en los puntos de apuestas de todo el país. Este jueves 21 de mayo de 2026, una nueva marea de apuestas se ha registrado para el sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar diurnos más consolidados, transparentes y tradicionales de Colombia. Con especial arraigo en los departamentos de la costa norte, este chance ha sabido ganarse el corazón de los apostadores a nivel nacional gracias a la agilidad de sus dinámicas y la frecuencia con la que reparte sus premios.

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Detrás de cada número elegido por intuición, sueños o cábalas, existe un engranaje legal que genera un impacto social de gran envergadura. El juego de chance en Colombia opera bajo una estricta regulación que destina un porcentaje de cada tiquete sellado a los fondos de la salud pública regional, garantizando que el entretenimiento de los ciudadanos se traduzca en recursos para hospitales y centros de atención médica.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, jueves 21 de mayo, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y sea emitido el reporte por el operador autorizado).

La Caribeña nació como una iniciativa local pensada para capturar la esencia, la alegría y la cotidianidad del Caribe colombiano. Su rápido éxito y reputación, cimentados en la legalidad y la rapidez en el pago de los incentivos, impulsaron su expansión por todo el territorio nacional. En la actualidad, su operación y comercialización está respaldada por redes multiservicios líderes en el sector como SuperGiros y Sured, bajo la estricta vigilancia de Coljuegos.



El funcionamiento técnico es impecable y está abierto al escrutinio del público. En cada sorteo se disponen cuatro urnas electrónicas que contienen diez balotas numeradas del 0 al 9. La extracción aleatoria de una balota por cada urna da vida a la combinación principal de cuatro dígitos. Adicionalmente, el sistema cuenta con la "quinta balota", un número complementario que las redes de servicios utilizan para activar dinámicas especiales, dobles chances o incentivos acumulados de acuerdo con sus planes promocionales.



¿Cuándo juega y a qué horas se conocen los resultados?

La Caribeña Día se caracteriza por su constancia, ofreciendo opciones de juego de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados de la red de servicios suelen quedar completamente validados en sistema hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y los días festivos el sorteo mantiene su vigencia, operando en horarios vespertinos similares para que los apostadores no pierdan continuidad.



Para asegurar la transparencia, cada sorteo cuenta con la presencia de delegados de las autoridades locales y de control. Los ciudadanos pueden seguir la transmisión en vivo y en directo a través de la señal del canal regional Telecaribe, o consultar el número favorecido mediante las plataformas digitales de los operadores oficiales y los portales web informativos del país.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

La versatilidad es la principal ventaja de este formato frente a las loterías convencionales de billete preimpreso, ya que el jugador diseña la apuesta a su medida:



Mecánica: Se escoge un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).

Se escoge un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999). Inversión flexible: El costo del tiquete se ajusta al presupuesto de cada persona, permitiendo realizar apuestas desde un monto mínimo de $500 pesos colombianos (más el IVA legal correspondiente).

El costo del tiquete se ajusta al presupuesto de cada persona, permitiendo realizar apuestas desde un monto mínimo de colombianos (más el IVA legal correspondiente). Modalidades de acierto: Se puede apostar al "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o al "combinado" (mismas cifras en cualquier orden). También es posible ganar apuntando a las tres primeras cifras, las tres últimas o únicamente a las dos últimas cifras ("pata").

Plan de premios y retenciones de ley

De acuerdo con la Ley 643 de 2001, el plan de premios para el chance en Colombia está unificado y ofrece los siguientes dividendos según el dinero invertido:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía para reclamar el premio correctamente

Si la suerte se puso de su lado en esta jornada del jueves 21 de mayo, siga atentamente estas instrucciones legales para hacer efectivo su dinero:



Custodia del tiquete: El formulario de apuestas es el único soporte legal para cobrar. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni humedad.

El formulario de apuestas es el único soporte legal para cobrar. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni humedad. Premios menores: Si el monto ganado es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acercarse inmediatamente a cualquier sucursal o punto físico autorizado de la red (SuperGiros/Sured) con su cédula original para recibir el pago.

Si el monto ganado es inferior a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acercarse inmediatamente a cualquier sucursal o punto físico autorizado de la red (SuperGiros/Sured) con su cédula original para recibir el pago. Premios mayores: Si la suma supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse en las oficinas principales del concesionario. Allí deberá diligenciar el formulario SIPLAFT (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del 20% sobre el valor total por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales .

Si la suma supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse en las oficinas principales del concesionario. Allí deberá diligenciar el formulario (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del . Caducidad: Recuerde que el derecho a reclamar cualquier premio de chance vence exactamente a un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.