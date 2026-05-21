Resultados Super Astro Sol hoy, jueves 21 de mayo de 2026: números ganadores

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su modalidad que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Cada jornada, miles de jugadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora.

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Resultados Super Astro Sol del 21 de mayo de 2026

Número ganador: 2425

Signo zodiacal: Escorpio

La transmisión oficial del sorteo se realiza a las 4:00 de la tarde a través de canales autorizados. Una vez finalice el juego, aquí podrá consultar el resultado actualizado del día.



¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Para participar en Super Astro Sol, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

También existe la modalidad automática, en la que el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.

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Horario del sorteo

El Super Astro Sol se juega en los siguientes horarios:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Los resultados oficiales son publicados a través de operadores autorizados y plataformas digitales especializadas en juegos de suerte y azar en Colombia.

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Plan de premios

El juego ofrece diferentes modalidades de pago:

4 cifras + signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

El valor final entregado al ganador puede estar sujeto a impuestos y retenciones establecidos por la normativa colombiana.

¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar un premio es indispensable:

Presentar el tiquete original en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Presentar documento de identidad.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren documentación adicional y procesos de validación según el monto obtenido.

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Super Astro Sol continúa siendo una de las modalidades más jugadas en Colombia, manteniendo diariamente la expectativa entre quienes buscan acertar la combinación ganadora.