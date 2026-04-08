Resultados Chontico Noche último sorteo miércoles 8 de abril: los números ganadores

Este miércoles 8 de abril se realizó una nueva edición del Chontico Noche, uno de los juegos de chance más tradicionales y seguidos en Colombia. Como es habitual, el sorteo nocturno concentró la atención de miles de apostadores que, tras la jornada laboral, esperaron conocer la combinación ganadora con la esperanza de haber acertado su número.



El Chontico Noche corresponde al sorteo que se lleva a cabo en horas de la noche y forma parte de la familia del Chontico, que también incluye la versión diurna. Para este miércoles, el sorteo se efectuó en su horario regular y fue transmitido por los canales autorizados. Al cierre de esta nota, el resultado oficial del Chontico Noche de hoy se encuentra en proceso de publicación y verificación, por lo que se recomienda a los jugadores consultar únicamente fuentes oficiales o puntos de venta autorizados para confirmar el número ganador y sus respectivas combinaciones. Mientras se confirma el resultado definitivo, muchos apostadores revisan sus tiquetes y analizan las diferentes modalidades de juego que ofrece este chance, conocido por su flexibilidad y por permitir múltiples formas de ganar, incluso sin acertar las cuatro cifras exactas.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 8 de abril de 2026

Números ganadores :

: La "Quinta" cifra:

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Jugar el Chontico Noche es un proceso sencillo. El apostador debe escoger un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999, y definir el valor de la apuesta. El tiquete se compra en puntos autorizados como supermercados, droguerías, tiendas de barrio o plataformas digitales habilitadas.

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El sorteo consiste en la extracción de cuatro balotas numeradas del 0 al 9, cuyo orden determina el número ganador. Además, el Chontico incluye una quinta balota que se utiliza para modalidades adicionales. Los jugadores pueden participar en diferentes tipos de apuesta, entre ellas cuatro cifras directo, combinado, tres cifras, dos cifras o una cifra.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El valor del Chontico Noche depende del monto que el jugador decida apostar. No existe un precio fijo único, ya que se puede jugar desde valores bajos, accesibles para la mayoría de personas. Generalmente, las apuestas inician desde montos pequeños, lo que ha contribuido a que este chance sea tan popular en distintas regiones del país.

El premio que se puede obtener está directamente relacionado con el valor apostado y con la modalidad elegida.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados suele efectuarse más tarde, y los domingos y días festivos se lleva a cabo en un horario especial nocturno. Esta frecuencia diaria convierte al Chontico Noche en una de las opciones más constantes para quienes participan regularmente en juegos de azar.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

Si un jugador resulta ganador del Chontico Noche, lo primero es conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio. Luego, debe acercarse a un punto autorizado o seguir el procedimiento indicado por la plataforma donde realizó la apuesta.



En premios de mayor cuantía, es posible que se soliciten documentos adicionales y que se apliquen descuentos legales establecidos por la normativa vigente. Por ello, se recomienda informarse bien sobre los plazos y requisitos para el cobro.

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Finalmente, las autoridades y los operadores del juego recuerdan la importancia de jugar de manera responsable, entendiendo el Chontico Noche como una forma de entretenimiento y no como una fuente segura de ingresos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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