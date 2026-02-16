Resultados de Baloto y Revancha hoy, lunes 16 de febrero de 2026: números ganadores

Este lunes 16 de febrero de 2026, Baloto y Revancha realizan su esperado sorteo, generando la expectativa de miles de apostadores en todo el país. Con altos acumulados y la posibilidad de participar en dos modalidades con una sola apuesta, el juego mantiene su popularidad entre los colombianos que buscan convertirse en millonarios de un instante a otro.



El sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de control y transparencia, y se transmite EN VIVO a las 11:00 p.m. a través de Canal Uno y las plataformas digitales oficiales de Baloto, como YouTube y Facebook Live. Esta cobertura permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y conocer los resultados oficiales de inmediato.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha, lunes 16 de febrero de 2026

Baloto:



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha:



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Los resultados oficiales son únicamente los publicados por los canales autorizados de Baloto, y son los válidos para la verificación y reclamación de premios.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación pueden ingresar tanto al sorteo principal de Baloto como a la Revancha, siempre que hayan pagado el valor correspondiente:



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, loteros avalados o a través del sitio web oficial del juego.



¿Cómo puede reclamar un premio?

Es fundamental conservar el tiquete en buen estado y verificar los resultados solo en medios oficiales. Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % según la normativa tributaria vigente en Colombia. Si no se registra un ganador del premio mayor, el acumulado se traslada al siguiente sorteo, aumentando la expectativa entre los jugadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con el sorteo de hoy, lunes 16 de febrero de 2026, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que una combinación de seis números cambie su vida esta noche.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co