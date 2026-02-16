Resultados de Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Como es costumbre, este lunes 16 de febrero de 2026, miles de apostadores en Colombia se concentran en conocer los resultados de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, juegos de azar que mantienen viva la ilusión de millones de personas con sus atractivos premios.



Cada sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de transparencia y seguridad, garantizando la confiabilidad del proceso y la validez de los resultados oficiales.

Los sorteos se transmiten EN VIVO en sus respectivos canales oficiales y plataformas digitales. La Lotería de Cundinamarca y la del Tolima comienzan su transmisión a partir de las 10:30 p.m., mientras que Baloto y su modalidad Revancha se realiza entre las 11:00 p.m., ofreciendo a los jugadores la oportunidad de seguir minuto a minuto la extracción de los números ganadores desde cualquier región del país.



Resultados EN VIVO de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Lotería de Cundinamarca

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Lotería del Tolima

Números ganadores: 8267

8267 Serie: 09

Baloto

Números: 18 - 09 -22 - 21 - 42

18 - 09 -22 - 21 - 42 Superbalota: 14

Revancha

Números: 27 - 18 - 22 - 16 - 33

27 - 18 - 22 - 16 - 33 Superbalota: 05

Los resultados oficiales son únicamente los publicados por los canales autorizados de cada entidad, y son los válidos para verificación y reclamación de premios.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Para jugar Baloto, los participantes deben escoger cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16; con la misma combinación pueden ingresar también a la Revancha, pagando $9.000 por la participación doble, mientras que la apuesta simple en Baloto tiene un valor de $6.000.

Los billetes de la Lotería de Cundinamarca y del Tolima pueden adquirirse completos o en fracciones, tanto en puntos autorizados como en plataformas digitales habilitadas por cada entidad. Para reclamar un premio, es fundamental conservar el billete en buen estado y confirmar los resultados únicamente en medios oficiales. Los premios mayores y secos están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia.



Con los sorteos de hoy, lunes 16 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la del Tolima y Baloto continúan consolidándose como juegos de azar de referencia nacional, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría esta noche.



