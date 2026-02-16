Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 16 de febrero de 2026: números ganadores

Este lunes 16 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca realiza su tradicional sorteo semanal, manteniendo la expectativa de miles de apostadores en todo el país. Con un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor millonario y múltiples incentivos adicionales, los jugadores revisan sus billetes y fracciones con la ilusión de que la suerte esté de su lado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se desarrolla bajo estrictos controles de transparencia y se transmite EN VIVO a partir de las 11:15 p.m. por Canal Uno, así como por las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, incluyendo Facebook y YouTube. Esta cobertura permite que los participantes sigan la extracción en tiempo real y verifiquen los resultados oficiales inmediatamente después de finalizado el sorteo.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Cundinamarca, lunes 16 de febrero de 2026

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La entidad recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados a través de sus canales oficiales y recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes o comprobantes digitales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo de hoy ofrece un amplio esquema de incentivos, incluyendo:



Premio Mayor con serie: $2.000.000.000

Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300.000.000

Seco “La Guaca Secreta”: $100.000.000

Cinco Secos de $20.000.000

Quince Secos de $10.000.000

Treinta y dos Secos de $6.000.000

Los premios corresponden al pago por fracción según el reglamento vigente y aumentan significativamente las oportunidades de resultar ganador.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Los billetes pueden adquirirse de forma presencial en puntos autorizados o de manera virtual a través de plataformas habilitadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. En todos los casos, es indispensable conservar el billete en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales antes de reclamar el premio.

Los montos mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería de Cundinamarca, mientras que los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados. Todos los premios están sujetos a las retenciones legales correspondientes.



Con el sorteo de hoy, lunes 16 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca reafirma su posición como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría esta noche.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

